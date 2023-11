Casal é encontrado morto em Periperi

Um casal foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira (20) em um imóvel no bairro de Periperi. Segundo informações da Polícia Militar, a área localizada na Rua 1º de abril foi isolada para a remoção dos corpos e realização de perícia.



De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionada para apurar o caso.



Estão sendo realizadas as investigações sobre as circunstâncias das mortes.