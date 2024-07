POLÍCIA INVESTIGA

Casal é envenenado em Cajazeiras IV; mulher morre e ex fica em estado grave

Segundo testemunhas, eles comeram um feijão e passaram mal depois

Bruno Wendel

Publicado em 14 de julho de 2024 às 12:49

Casa onde ocorreu o envenenamento Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Uma mulher morreu e o ex-companheiro dela segue internado depois de terem ingerido uma comida envenenada no início da manhã deste sábado (13), no bairro de Cajazeira IV. Rosineide Silva foi encontrada morta no segundo andar do imóvel. Já Fabrício Oliveira, foi socorrido quando caiu na rua com os sintomas. Ele está internado no Hospital Municipal. Segundo os vizinhos, o casal comeu um feijão.

“Ele saiu de casa por volta das 7h, mas às 10h voltou já dizendo ao mototaxista: ‘me leva pra casa, tô passando mal. Comi um feijão’. Foi o tempo de ele descer da moto e cair bem em frente à residência dele. Estava com a boca espumando, se batendo, uma cena horrível”, conta um morador da Rua Álvaro da Franca Rocha. Uma equipe do Serviço Médico de Urgência (Samu) foi acionada para atendimento.

A princípio, todos acreditam que havia apenas uma vítima, que já tinha sido encaminhada para a unidade médica. Uma outra equipe do Samu que chegou ao local entrou na casa de número 114. No andar térreo estavam o pai de Rosineide, um idoso surdo, e o filho de Fabrício, um adolescente de 14 anos. “Um dos médicos perguntou se havia mais alguém no imóvel, foi aí que o rapaz disse que a mulher estava no andar superior dormindo. Foi aí que os paramédicos descobriram que ela (Rosineide) já estava morta há muito tempo”, detalha o morador.

Em nota, a Polícia Civil disse que a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga as circunstâncias da morte de Rosineide. “Segundo informações preliminares, a vítima e o ex-companheiro dela ingeriram veneno misturado com uma comida. O homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde permanece internado. Guias periciais e de remoção foram expedidas e os laudos vão auxiliar no esclarecimento do caso. Um frasco encontrado com o homem foi encaminhado para o DPT, para análise da substância”, diz a nota da instituição.

Agressões

De acordo com uma vizinha, Rosineide frequentava a casa de Fabrício há cerca de cinco meses. A convivência do casal era tranquila, porém, Fabrício é conhecido na região como um homem violento. “Agressor de mulheres. A anterior a essa, foi retirada viva da casa porque a polícia chegou na hora. Os policiais pularam o muro”, conta.