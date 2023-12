Casal e filhos de 3 e 6 anos morrem em acidente de carro no Oeste baiano

Uma família de quatro pessoas morreu em um acidente de carro, no último sábado (23), na BR-020, na altura de Correntina, no Extremo-Oeste baiano. O casal Douglas Wendel e Ana Lúcia Pereira de Aguiar, além de seus dois filhos, Heitor Aguiar Moura, 6 anos, e Eloah Aguiar Moura, 3, estavam a bordo de um carro que colidiu com uma caminhonete na BR-020.



Eles tinham saído de Bom Jesus, no Piauí, onde moravam, com destino a Brasília. De acordo com o G1 Piauí, Douglas era natural de Brasília. O motorista da caminhonete não teve ferimentos.