MAR AGITADO

Casal se afoga em praia de Salvador; um deles não sobrevive

Vítima que morreu foi identificada como Francine, de 21 anos

Uma jovem de 21 anos morreu após se afogar na praia de Jaguaribe, em Salvador, no domingo (23). A vítima, identificada como Francine, era moradora do bairro Jardim Cajazeiras, e estava com um rapaz, que também se afogou. Vídeos gravados durante a ocorrência mostram o mar agitado.>

O homem foi resgatado primeiro por um salva-vidas da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar). Em seguida, Francine também foi resgatada. O casal foi retirado do mar com vida. >

O salva-vidas realizou os procedimentos de suporte básico de vida até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que forneceu suporte avançado. Apesar dos esforços, a jovem não sobreviveu. Não há detalhes sobre o estado de saúde do rapaz. >

Segundo o coordenador da Salvamar, Kailani Dantas, sete afogamentos foram registrados no domingo (23). As áreas do pré-Carnaval estão com operação 24h. >