EMPREGO

CCR Metrô abre 20 vagas para capacitação de mulheres na área de manutenção em Salvador

As aulas vão durar cinco meses e serão realizadas no Senai Dendezeiros

A iniciativa tem como objetivo proporcionar qualificação profissional, além de abrir espaço para as candidatas participarem do processo seletivo.

As inscrições podem ser realizadas pela internet. As aulas vão durar cinco meses e serão realizadas no Senai Dendezeiros, começando em março. Os encontros serão duas vezes por semana, com carga horária de oito horas. As participantes receberão auxílio transporte e alimentação.