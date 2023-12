Ceia mais doce: 10 lugares onde encontrar a sobremesa para o Natal

No cardápio natalino da confeiteira Junia Franco, sobremesas com nozes, frutas vermelhas, Nutella e pistache fazem sucesso . Crédito: Divulgação

Nem tudo no Natal é só peru e panetone. Há quem se preocupe com a sobremesa para deixar a noite, de fato, mais feliz. O que vem logo a sua cabeça quando pensa naquele docinho após a ceia? Confeiteira há 10 anos, Junia Franco (@juniabfranco) tem a sua sobremesa preferida para a data: “Uma das que mantenho sempre no Natal é a red velvet. Foi uma das nossas primeiras criações que fizeram sucesso e tem um valor afetivo especial para mim. Mas também alguns clássicos não podem faltar, como sobremesas que contenham nozes, baba de moça, frutas vermelhas e a nossa torta mais vendida, a Nutella crocante. Essas são opções tradicionais que costumam agradar, a maioria das pessoas”, garante.

Na cozinha de Junia, a produção está a todo vapor mesmo faltando ainda um pouco mais de duas semanas para a véspera de Natal. A confeitaria lançou o cardápio recentemente e aceita pedidos até o dia 21 dezembro. As opções custam a partir de R$ 250. No cardápio de Natal desse ano, tem criações de bolos e doces exclusivos e autorais como a torta de baunilha com frutas vermelhas (R$ 260) e a torta de chocolate 70% e caramelo salgado (R$ 260), além das sobremesas geladas como o triffle de pistache, chocolate branco e morango (R$ 350).

Preferida entre os clientes da confeiteira Junia Franco, a torta de Nutella crocante está no topo das mais vendidas para o Natal. Crédito: Divulgação

“A procura por doces de Natal costuma ser alta, especialmente nos dias que antecedem a data. Como somos uma confeitaria artesanal, temos um limite de produção máximo para esse período de festas. A grande novidade desse Natal é a sobremesa de pistache com morango. Era um sabor que eu já tentava há alguns anos introduzir, mas a aceitação era baixa. Como o pistache virou o queridinho das redes sociais esse ano, aproveitei e trouxe essa sobremesa maravilhosa para os nossos clientes”, afirma.

Na hora de escolher a sobremesa ideal, a dica é que contenham sabores e ingredientes mais fáceis de agradar a todos os paladares, já que a ceia sempre reúne muita gente em volta da mesa. “Ao pensar nas opções de sobremesa para a ceia de Natal, é importante considerar o gosto e preferências dos convidados, bem como a variedade de sabores e texturas. Também é interessante levar em conta o clima quente da nossa cidade, optando por sobremesas mais leves e refrescantes”.

por Junia Franco - confeiteira "Ao pensar nas opções de sobremesa para a ceia de Natal, é importante considerar o gosto e preferências dos convidados, bem como a variedade de sabores e texturas"

E é nesta época do ano, que a confeitaria pode surpreender. “No Natal, as pessoas buscam sobremesas especiais. É uma oportunidade para os confeiteiros mostrarem sua criatividade na produção de doces”.

Data afetiva

A chef Allana Figueiredo (@allana.figueiredo) concorda que o Natal é uma data bem afetiva mesmo, o que se reflete em tudo servido na ceia. “Comer ao redor da mesa, reunir a família também fala desse mesmo afeto. Doce então, é o carinho final. Não importa quanto já tenha comido, o espaço dele está sempre reservado. Fartura, chocolate, frutas, alguma caldinha, geleia, que deixa tudo mais gostoso”.

por Allana Figueiredo - chef "Doce então, é o carinho final. Não importa quanto já tenha comido, o espaço dele está sempre reservado "

No cardápio elaborado para a ceia natalina, além de três opções de sobremesas, em parceria com a Alimentos Da Vila (@alimentosdavila), a chef trouxe também antepastos, quiches, saladas, acompanhamentos, terrines, queijos e pratos principais. A agenda de encomendas fecha no dia 18 de dezembro. “Fizemos um cardápio de sobremesas com as três opções que a gente acredita que vai agradar a todos os paladares. Uma opção gelada e de chocolate com geleia de frutas vermelhas e frutas vermelhas frescas, um tradicional brownie com doce de leite e frutas vermelhas e a taça de cheesecake de caramelo salgado (criação Da Vila)”, afirma.

A chef Allana Figueiredo vai de brownie com doce de leite e frutas vermelhas, além da taça de cheesecake de caramelo salgado. Crédito: Divulgação

E as opções sem glúten e sem lactose também estão cada vez mais presentes nesses encontros: “O ideal é apostar mais de uma opção de sobremesa. Algo com chocolate sempre tem que ter e outra opção para os que não são tão fãs de chocolate. Também ofereço uma opção saudável à mesa, que é o caso da nossa cheesecake de caramelo salgado. Saborosíssima, sem glúten, sem leite de origem animal e sem açúcar refinado, sem deixar de ter todos os elementos de uma boa sobremesa: cremosidade, crocância, acidez, um leve toque salgado e ainda é geladinha”. Deu água na boca? Listamos 10 confeitarias e docerias que montaram cardápios especiais com opções de sobremesas para o Natal. Confira.

CONFIRA 10 LUGARES ONDE AINDA DÁ TEMPO DE ENCOMENDAR

1. Junia Franco Bolos e Doces Criativos (@juniabfranco) - Tem bolo temático natalino (R$ 400/ R$ 520), torta nutella crocante (R$ 260), torta baunilha com frutas vermelhas (R$ 260), torta de chocolate 70% e caramelo salgado (R$ 260), sobremesa gelada triffle de pistache, chocolate branco e morango (R$ 330), triffle red velvet (R$ 240), triffle nozes, baba de moça e cocada (R$ 240) e brownie com caramelo de framboesa e merengue (R$ 170).

2. Allana Figueiredo Cozinha e Culinária (@allana.figueiredo) - Entre as opções de sobremesa, a chef preparou a geleia de damasco e laranja (R$35), cheesecake de caramelo salgado na taça (R$ 280), terrine de chocolate com calda de frutas vermelhas (R$ 180), brownie com doce de leite sem lactose e frutas vermelhas (R$ 170).

3. Le Lapin (@lelapin.ba) - Tem bolo de limão com doce de leite, bolo de especiarias com nozes e bolo de chocolate e frutas vermelhas. A confeitaria também preparou panetones com versões autorais: laranja, cereja e chocolate Branco, banana, Cupuaçu e Chocolate meio amargo, limão siciliano, doce de leite com flor de sal e sequilho de amêndoas e recheio de ganache de champagne são algumas das principais opções.

4. Healthy (@healthyporvc) - Entre as opções está a taça de cheesecake com creme de cream cheese, geleia de frutas vermelhas ou doce de leite e crocante de biscoito low carb (R$ 289), taça de pão de mel natalino (R$ 289), torta floresta negra (R$ 369), torta de nozes (R$ 369), bolo de especiarias com frutas secas (R$ 59) e a guirlanda de chocolate (R$ 259).

5. Camucaju (@camucaju.confeitaria) - No cardápio, panetones e chocottones (a partir de R$ 19,90 até R$ 86,90), bolo de reis (R$ 88,90), bolo bombom de uva (R$98,90), bolo brigadeiro com sequilho (R$ 98,90), bolo caramelo de flor de sal com nozes pecan (R$98,90), bolo de damasco (R$98,90), bolo de ninho com Nutella e sequilho (R$ 98,90), bolo de ninho com frutas vermelhas (R$98,90), bolo de pistache (R$114,90) e bolo red velvet (R$98,90).

6. Thiana’s Cakes (@thiana_cake) - A aposta está nos chocottones trufados (a partir de R$ 89), delícia de abacaxi (R$ 69/ R$ 165), banoffee (R$69/ R$149), ninho com morango (R$ 69/ R$ 165), pavetone de maracujá (R$69/ R$165), sobremesas na taça – sensação, surpresa de uva, red velvet e brownie (a partir de R$ 155), torta de maracujá com chocolate (R$160), torta de morango (R$160), bolo de nozes (R$79/ R$ 149), bolotone (R$ 69/ R$ 129).

7. Brown Doceria (@brown.doceria) - São caixas de brigadeiros de doce de leite com nozes, red velvet com cream cheese, chocolate ao leite, coco com damasco e ninho aveludado, com opções de 25 e 50 unidades (R$ 95/ R$ 190). Tem também a caixa temática com brigadeiros nos sabores ninho aveludado verde e vermelho finalizados com carimbo em dourado com 25 ou 50 unidades (R$ 60/ R$ 120).

8. Confeitaria Priscilla Diniz (@priscilladiniz) - Além de panetones e chocottones (a partir de R$ 45), a confeitaria tem também mais sobremesas, bolos e tortas como lolita merengue no sabor de morango, banoffe ou limão (R$ 260), panelinha de brownie e nutella (R$ 290), panelinha de palha italiana (R$ 260), max queijadinha cremosa de queijo reino (R$ 140), maxi bolo de coco com calda extra (R$ 219), apple cake (R$190), torta de olho de sogra (R$ 210) e torta nozes (R$ 270).

9. L’unicas Confeitaria Gourmet (@lunicasconfeitariagourmet) - No cardápio natalino, banoffe (R$ 60/ R$ 110), sensação de morango (R$ 60/ R$ 110), delícia de abacaxi (R$ 60/ R$ 110), dois amores (R$ 130), surpresa de uva (R$ 130) e kinder com creme de chocolate (R$ 130), queijadinha de queijo reino (R$ 55), bolotone natalino (R$ 65), guirlanda de brownie (R$ 90), cheesecake de frutas vermelhas (R$ 120).