Celebração da ancestralidade negra na Concha Acústica

Para celebrar o Novembro Negro, suas raizes e ancestralidades, aconteceram na Concha Acústica apresentações do Bando de Teatro Olodum e shows de Cortejo Afro, que recebeu Tonho Matéria como convidado; Ilê Aiyê, com participação de Dão e Ana Mametto; Banda Didá e Yayá Muxima nesta terça-feira (21).



O ator Sulivã Bispo, com a personagem Koanza, foi o mestre que conduziu a celebração. “Revolucionário é a palavra-chave desta noite. É muita ancestralidade viva nessa grande terra”, disse.