Celebração do título nacional do Vitória termina em 8 furtos e um celular recuperado

A festa de celebração do Esporte Clube Vitória na série A do Campeonato Brasileiro agitou a tarde deste domingo (19) no Farol da Barra. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram registradas no evento 8 furtos de aparelhos celulares e um deles foi recuperado.



De acordo com a Polícia Militar, por volta das 17 horas um torcedor informou a uma guarnição da Coppa que havia sido agredido e teve o seu celular roubado por quatro suspeitos. Rondas foram realizadas e rapidamente um dos homens foi identificado pela vítima e, após abordagem, o aparelho foi encontrado.