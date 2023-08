Centro acumula maior volume de chuva em Salvador

A região do Centro da cidade concentra o maior volume de chuva nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, a região acumulou 58,1mm de chuva.



Logo atrás, aparece o Engenho Velho de Brotas, com acúmulo de 37,2mm, e Brotas, com 30,2mm.



A previsão para esta quarta-feira (2) é de mais chuva ao longo do dia, variando entre fracas e moderadas, segundo a Codesal. A chuva deve ser estar até a próxima sexta-feira (4), mas não há riscos para alagamentos.