VEJA

Centro de panificação da Osid abre vagas temporárias para produção de Natal

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) estão com cerca de 30 vagas abertas no Centro de Panificação Santa Dulce para trabalho temporário, com foco no Natal 2024. Entre as funções disponíveis, estão forneiro, ajudante de padeiro, atendente comercial e promotor de vendas.