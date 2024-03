PÁSCOA

Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce lança colomba sem açúcar

Fábrica se prepara também para lançar em abril uma nova linha de biscoitos

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 23 de março de 2024 às 12:00

Além do novo sabor zero açúcar, a linha conta também com a colomba de frutas cristalizadas, passas e amêndoas, chocolate, cranberry e nozes Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Era uma vez um rei italiano que desistiu de uma vingança contra uma cidade inimiga após ganhar do padeiro de lá um doce no formato de pomba. Conta a história que o rei Lombardo Alboino não resistiu ao pão feito à base de farinha, manteiga, gema, açúcar, leite e raspas de frutas cítricas e decretou a paz. Não é bolo, nem panetone, muito menos biscoito. Na Páscoa, uma das sobremesas mais queridas da Itália, a colomba pascal, passou desde muito tempo a marcar presença na mesa, se tornando um costume no mundo todo.

Ainda que a receita tão tradicional seja mantida, nada impediu que a ‘colomba pasquale’ ganhasse cada vez mais novas versões. Uma delas acaba de ser lançada pelo Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) (@dulcenaturaoficial), que criou uma versão mais fit do pão, que agora - além dos sabores frutas cristalizadas, passas e amêndoas, chocolate, cranberry e nozes - trouxe a colomba zero açúcar.

A renda obtida com as vendas da colomba é totalmente revertida para a manutenção do Centro Educacional Santo Antônio Crédito: Marina Silva/ CORREIO

“Produto com zero adição de açúcar tem sido uma demanda de mercado, por solicitação de clientes com restrições alimentares. Nesta campanha de 2024 a Colomba de frutas com amêndoas com zero adição de açúcar é nosso lançamento com objetivo de atender esse público e outros mais seletivos em relação ao consumo do açúcar. Já a colomba de fruta é um sabor tradicional de mercado. A de chocolate com cranberry e nozes é um diferencial Santa Dulce, que se mantém por ser uma combinação de sabores de excelente aceitação e procura por nossos clientes”, afirma a supervisora do Centro de Panificação Santa Dulce, Laíza Oliveira.

"Produto com zero adição de açúcar tem sido uma demanda de mercado, por solicitação de clientes com restrições alimentares" Laíza Oliveira supervisora do Centro de Panificação Santa Dulce

Todo mundo conhece bem os panetones Santa Dulce, mas a linha de colombas teve um aumento de cerca de 55% em relação ao ano passado. A renda obtida com as vendas é revertida para a manutenção do Centro Educacional Santo Antônio (CESA), núcleo que acolhe mais de 900 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

“Nossas receitas já são tradicionais e bem conhecidas do nosso público interno, sempre pensando na qualidade e variedade de recheios. Até 2022 eram comercializadas apenas internamente, mas há dois anos foram desenvolvidas as novas embalagens e os produtos passaram a ser comercializadas no mercado varejo, fazendo com que a linha Santa Dulce, que já é tradição de Natal, torne-se também tradicional numa data com significado religioso, mas também de festividade como a Páscoa”.

Além das colombas, o Centro de Panificação Santa Dulce produz não só os panetones e pães, mas também brownie, cookies e broa. Em abril, a marca deve lançar também a linha de biscoitos nos sabores coco, banana com canela e cacau e cereais.

“Todas as nossas receitas são criadas por nossa equipe de P&D que envolve estudo de mercado, formulação com equipe de nutricionista e produção. Já temos a broa que é um biscoito que tem excelente aceitação. Resolvemos ampliar esse item e ter novos sabores e formatos para atender nossas lojas próprias e em breve o varejo”, comenta.

Fábrica

A produção da colomba, diferente dos outros produtos da fábrica, requer mais etapas e tempo de dedicação, muito por conta do seu formato, recheios diferenciados e cobertura. “Como é um produto sazonal requer algumas adequações para atender a demanda e um item a mais na linha de produção, a fim de não apenas dar conta de uma meta de produção, mas também mantendo o padrão de qualidade dos produtos Santa Dulce. Ela possui mais etapas e, por ser o formato de uma pomba, requer mais cortes. Além disso, preciso colocar as lâminas de amêndoas um pouco antes do assamento. É mais operacional mesmo”, explica Laíza.

Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) fica em Simões Filho Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Apesar de não informar números sobre a capacidade de produção da fábrica localizada em Simões Filho, o Centro de Panificação das Obras Sociais Irmã Dulce produz no total uma média de 80 toneladas por mês. “O nosso maior destaque é o panetone, mas a produção deste item é maior entre os meses de agosto a dezembro. Nos demais períodos do ano, a maior procura são os pães da linha Dulce Natura e a broa de milho”, complementa.

A fabricação das colombas acontece entre os meses fevereiro e março. Atualmente, os produtos variam entre R$ 15,90 a R$ 21,90 a depender do sabor e ponto de vendas. As colombas Santa Dulce já estão sendo vendidas nas redes do supermercado Atacadão e Cesta do Povo, em Salvador, além das lojas próprias Dulce Sabor, no estacionamento do Santuário Santa Dulce dos Pobres e em Simões Filho. Também dá para fazer encomendas pelo telefone (71) 3616-1265 / 1250 ou pelo WhatsApp (71) 99990-8915.

LINHA SANTA DULCE

. Pão Integral 40% (500g)

. Pão Integral 68% ZERO adição de açúcar e gordura (350g)

. Pão Integral 32% com passas e açúcar mascavo

. Pão Hot Dog (350g)

. Pão Hot Dogão (600g)

. Pão Hambúrguer (350g)

. Pão de Milho (350g)

. Broa de Milho (150g e 30g)

. Brownie (200g)

. Cookies (150g)