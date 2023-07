Centro especializado em transtorno do espectro autista é inaugurado

Um centro especializado no cuidado ao paciente com atraso no desenvolvimento. Este é o Novo Mundo, inaugurado nesta terça-feira (10), em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, com foco em Transtorno do Espectro Autista (TEA) e desenvolvimento atípico. O lcoal vai ofertar um atendimento especializado e multiprofissional, além de ajudar a cobrir a ausência assistencial que existe no estado para esse tipo de atendimento.



Voltado para pacientes da primeira infância até os 14 anos e com atendimento privado, o novo centro de desenvolvimento infanto-juvenil, uma unidade da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão Gesteira), realizará desde o diagnóstico diferencial até o acompanhamento com especialistas. Toda a renda obtida será revertida para o Martagão.