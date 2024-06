MORADIA

Cerca de 200 casas são reformadas no Calabetão através do Morar Melhor

Na mesma visita, Bruno Reis autorizou a instalação de uma cobertura isotérmica na Feirinha do bairro

Da Redação

Publicado em 15 de junho de 2024 às 15:10

Prefeito e moradora se cumprimentam durante evento Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Moradores do bairro do Calabetão, em Salvador, se reuniram neste sábado (15) para acompanhar entrega de mais 200 casas reformadas através do programa Morar Melhor. Segundo a prefeitura, o objetivo é transformar a realidade de famílias de baixa renda com a realização de melhorias habitacionais. Essa foi a segunda vez que a comunidade foi beneficiada com a iniciativa. Agora, são cerca de 500 lares requalificados.

O Município afirmou que em toda a cidade são cerca de 52 mil casas reformadas. Por meio do programa, são realizados serviços que vão desde pintura e reboco à troca de telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário, conforme a demanda apresentada pelos próprios moradores. O investimento por residência pode chegar a até R$11 mil.

O Morar Melhor segue critérios como precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE; áreas com maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; maior predominância de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza; maior predominância de mulheres chefes de família, entre outros requisitos. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que o objetivo é oferecer mais dignidade aos moradores.

“A gente sabe que, quando é feita uma obra como essa, ela transforma e muda de verdade a vida das pessoas para sempre. Não adianta a gente fazer tantas obras nos bairros, como estamos fazendo em toda a cidade, se as pessoas não morarem bem. Eu tenho certeza de que a vida dessas famílias beneficiadas aqui no Calabetão era uma antes da chegada do Morar Melhor e será outra vida a partir de agora. Uma vida com muito mais dignidade”, disse o prefeito Bruno Reis.

O programa não inclui imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos. Desde 2015, foram atendidas cerca de 300 localidades da capital baiana. O secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Francisco Torreão, disse que o sentimento é de gratidão.

“A gente dá dignidade sem mudar de endereço. Elas não precisam mudar de onde conhecem os familiares, os amigos e, ao longo de anos, criaram um relacionamento”, afirmou o secretário.

Entre os locais beneficiados apenas este ano estão Arenoso, Nova Constituinte, Ilha Amarela, Lobato, São Gonçalo do Retiro, Pirajá, Mirantes de Periperi, Calafate (Fazenda Grande do Retiro), Parque Tercal (Campinas de Pirajá), Buraco da Gia (Brotas), Santa Mônica e Narandiba.

Na mesma visita, Bruno Reis assinou uma ordem de serviço para a instalação de uma cobertura isotérmica na Feirinha do Calabetão, que fica às margens da BR-324. “Esses trabalhadores aqui trabalham sem quaisquer condições dignas, às vezes até sub-humanas. Perdem as suas mercadorias, têm que conviver com a chuva e com o sol, os clientes não têm segurança. Então nós vamos mudar essa realidade”, disse.