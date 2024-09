PREVENÇÃO AO CÂNCER

Cerca de 30 mil mamografias gratuitas são oferecidas durante Outubro Rosa na Bahia

Exames são voltados para mulheres entre 40 e 69 anos

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 09:42

Campanha do Outubro Rosa Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GovBA

Cerca de 30 mil exames de mamografia serão ofertados para mulheres entre 40 e 69 anos, durante a campanha Outubro Rosa. Em Salvador, a ação da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) tem início em 1º de outubro e vai até o dia 31 do mesmo mês, sendo os exames agendados pelo site.

Segundo a pasta, haverá uma ação no dia 1º, na capital baiana, para marcar o início da campanha. “Na Arena Fonte Nova teremos oito unidades móveis que realizarão 1.085 exames de mamografia”, afirma.

A partir de 2 de outubro, ainda em Salvador, oito unidades móveis da Sesab farão atendimento de segunda a sábado, das 7h às 18h, exceto no feriado de 12 de outubro. Cada veículo tem a capacidade de realizar até 150 mamografias por dia e estarão em pontos estratégicos, como Uneb do Cabula, Salvador Norte Shopping e Vila Militar dos Dendezeiros.

Para agendar o exame é simples: basta acessar o site e escolher o dia, local e o turno, mas é importante ter atenção para os requisitos exigidos. São eles: não ter feito o exame a menos de um ano, não ter feito cirurgia na mama e ter entre 40 e 69 anos. E, no dia do exame, é preciso levar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Não é necessária a requisição médica.

Confira os locais disponíveis:

Uneb – Cabula

Mansão do Caminho – Pau da Lima



OAF – Liberdade



Salvador Norte Shopping – São Cristóvão



Lar Harmonia – Piatã



Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras – Cajazeira



Policlínica de Escada – Escada



Centro de Atenção à Saúde Prof. Dr. José Magalhães Neto (CAS) – Parque Bela Vista



Vila Militar – Dendezeiros



Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública – Cabula

Hospital da Mulher e Centro Estadual de Oncologia

O Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos promove uma série de atividades internas e externas voltadas para a conscientização do câncer de mama e do colo do útero, além de incentivar o empoderamento feminino. Internamente, rodas de conversa abordam os direitos das mulheres e o combate ao câncer de colo do útero.

Externamente, o hospital organiza duas blitzes de conscientização nos dias 12 e 26 de outubro, na Praça Ana Lúcia Magalhães e no Parque da Cidade, respectivamente. Além disso, no dia 17 de outubro, uma caminhada será realizada do Forte Monte Serrat até a Ponta de Humaitá, com concentração na Casa de Apoio do Hospital da Mulher, reforçando a importância da campanha Outubro Rosa para o diagnóstico precoce do câncer.

Já o Centro Estadual de Oncologia (Cican) também está engajado na campanha Outubro Rosa. Haverá uma série de ações semanais voltadas para a conscientização, autocuidado e bem-estar das pacientes, além de realizar, ao todo, 140 exames de mamografia nos dias 19 e 26 de outubro.

Ações no interior

Como ação do Outubro Rosa, as Policlínicas Regionais de Saúde instaladas nos municípios de Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Valença, Paulo Afonso, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jacobina, Itabuna, Ilhéus, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Barreiras, Ribeira do Pombal, Eunápolis, Brumado, Itaberaba, Serrinha, Santa Maria da Vitória e São Francisco do Conde ofertarão vagas extras para os municípios consorciados agendarem exames de mamografia ao longo do mês.