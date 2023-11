Cerca de 80 mil ligações irregulares de energia são identificadas na Bahia

Coelba desliga quase 80 mil ligações clandestinas. Crédito: Divulgação/Coelba

Em média, 287 ligações clandestinas são retiradas por dia na Bahia. Ou seja, a cada hora, 12 ligações clandestinas são desligadas no estado. De acordo com informações da Neoenergia, as operações de combate ao furto de energia na Bahia resultaram na identificação e remoção de 77.614 irregularidades de janeiro a setembro de 2023. As ações permitiram a recuperação de 287,5 milhões de quilowatt/hora de energia, o suficiente para abastecer 2,5 milhões de imóveis durante um mês ou todo o município de Salvador por mais de 30 dias.

Nos nove primeiros meses do ano, mais de 115 mil inspeções foram realizadas, encontrando desvios de energia em todos os municípios e tipos de unidades consumidoras: residenciais, comerciais, indústrias, fazendas, dentre outros. As equipes que atuam em campo têm a tecnologia como aliada para aumentar a efetividade das ações. A Neoenergia Coelba vem investindo em softwares inteligentes que monitoram o consumo em tempo real, verificando, remotamente, possíveis irregularidades dos consumidores. Ou seja, a nova tecnologia monitora todas as unidades consumidoras da Bahia e se alguma unidade estiver cometendo irregularidade será identificada pela distribuidora.

“Além de atuarmos incessantemente nas fiscalizações em campo, nós também temos um trabalho contínuo de aprimoramento das tecnologias disponíveis para identificar as fraudes de energia. As ligações clandestinas representam riscos aos baianos e nós vamos continuar combatendo essas fraudes com o rigor que o assunto merece”, destaca o gerente da Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida. Além das remoções das ligações clandestinas de energia, a empresa substituiu mais de 88 mil medidores obsoletos e/ou com possíveis defeitos, uma das estratégias para manter o consumo correto de energia.

Crimes e prejuízos

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão. Para combater esta prática, a Neoenergia Coelba realizou 96 operações com apoio policial na Bahia nos nove primeiros meses do ano. Os responsáveis pelas unidades flagradas com ligações clandestinas responderão a inquérito para apurar a conduta praticada.