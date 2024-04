UNIFACS

Chef Beto Pimentel será homenageado por universidade baiana

Conhecido por abusar das frutas em suas criações, o chef Beto Pimentel será homenageado pela Universidade Salvador (Unifacs) neste mês de abril. O tributo, idealizado ao lado do Instituto Capim Santo, será oferecido no dia 30 de abril, às 18h, no auditório do Campus Professor Barros, na Paralela.