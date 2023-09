Chega à Bahia teste inédito para diagnóstico de Alzheimer

Alzheimer ainda não tem cura. Crédito: Shutterstock

Um exame de sangue que ajuda a diagnostica doença de Alzheimer em pacientes chega à Bahia através da marca Diagnoson a+, do Grupo Fleury. O exame PrecivityAD2™ detecta proteínas que indicam a presença ou ausência de placas amilóides cerebrais, uma característica patológica da doença de Alzheimer.



O teste é feito a partir de uma amostra de sangue que é analisada por espectrometria de massa (EM) de alta resolução e pela dosagem das proteínas que provocam alterações cerebrais relacionadas à doença de Alzheimer. Os resultados do teste são comparáveis às imagens PET-amiloide cerebral. No entanto, o teste PrecivityAD2™ é muito menos complicado do que o PET-amiloide cerebral e outros testes invasivos, como a análise do líquido cefalorraquidiano. Igualmente importante

Além disso, o teste também pode excluir a possibilidade da doença de Alzheimer, uma vez que muitas outras causas de comprometimento cognitivo, como depressão, apneia do sono, demência vascular e problemas metabólicos, podem mascarar-se como doença de Alzheimer, mas são tratáveis por meio de outros cuidados de saúde.

“Acreditamos que este seja um importante passo para o avanço da medicina e para o ecossistema de saúde nacional. O diagnóstico precoce da doença de Alzheimer impacta diretamente nas intervenções clínicas relacionadas à doença, algo que resulta em um desfecho clínico mais favorável ao paciente. Essa inovação traz um benefício imenso à sociedade, visto que não é procedimento radioativo ou invasivo como outros que existem para detecção ou exposição desnecessária à radiação. Temos orgulho em firmar essa parceria e contribuir de forma ativa para a qualidade de vida e bem-estar dos brasileiros”, diz Edgar Gil Rizzatti, presidente de Unidades de Negócios Médico, Técnico, de Hospitais e Novos Elos do Grupo Fleury.

“Estudos que avaliam custo-efetividade realizados em outros países, como Canadá e Coreia do Sul, demonstraram que a utilização dos testes em soro reduz não só o tempo necessário para o diagnóstico e o tratamento adequado, mas também o custo para investigação e terapêutica, permitindo a seleção de indivíduos que se beneficiarão de um tratamento que modifique a evolução da doença”, afirma Aurélio Pimenta Dutra, neurologista do Grupo Fleury.

O teste está sendo lançado na Bahia pela marca Diagnoson a+ em parceria com a C2N Diagnostics, empresa de saúde de diagnóstico molecular. As amostras são preparadas na Central Técnica do Grupo Fleury e encaminhadas para avaliação nos Estados Unidos. O exame pode ser realizado mediante pedido médico e o resultado é liberado em cerca de 20 dias.

Dados do Ministério da Saúde estimam que 1,2 milhão de pessoas no Brasil sofrem da doença de Alzheimer, sendo que muitas pessoas afetadas por esta condição ainda não receberam um diagnóstico formal. Estima-se que 35,6 milhões de pessoas em todo o mundo foram diagnosticadas com Alzheimer. Hoje em dia, c