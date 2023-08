Chuva causa estragos em Itapetinga e deixa parte da cidade sem energia

Chuvas causou estragos em Itapetinga. Crédito: Reprodução Prefeitura de Itapetinga

Grande parte da cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia, amanheceu sem energia neste domingo (27). Por lá, fortes chuvas registradas no fim da tarde de sábado causaram estragos e assustaram a população, que viu a energia ir embora depois de uma central de energia que abastece o município explodir, segundo moradores ouvidos pela reportagem.



"Com a chuva forte do jeito que veio, a subestação de energia da cidade acabou tendo um problema, pegou fogo e houve uma explosão. Parte da cidade ficou no escuro por conta disso", relata o biólogo Emerson Santana, 33 anos, que vive no município e relata momentos de muita tensão durante a chuva.

A Neoenergia Coelba divulgou nota sobre a situação. De acordo com a empresa, uma força-tarefa foi montada para reconstruir a rede elétrica da cidade, que registrou danos extensos devido ao temporal. "Um efetivo com aproximadamente 100 profissionais atuam para substituir os postes, transformadores e fiações danificadas", escreveu a empresa, em nota.

O problema foi causado por objetos e vegetações de grande porte projetados na rede de distribuição por conta dos ventos de maior intensidade. Segundo a empresa, 202 ocorrências foram atendidas até o final da tarde de domingo, restabelecendo o fornecimento de energia de 98% dos clientes inicialmente afetados.

Emerson relata que os problemas não ficaram só na questão da energia. "Foram muitos estragos. A Central de Abastecimento e a principal feira da cidade foram destruídas de maneira parcial. Além da chuva, teve muito vento e assustou muita gente, derrubando árvores e danificando casas", relata ele.

A estrutura de escolas da rede municipal também foi afetada, e as aulas desta segunda-feira (28) estão suspensas e só devem retornar na terça-feira (29). A Central de Marcação de exames do município (CDM) vai interromper atendimentos até quarta-feira (30) pela mesma razão.

O prefeito Rodrigo Hagge se manifestou através de nota. "Mais uma vez Itapetinga sofre com as chuvas. Mais uma vez, estaremos a postos, ao lado da população, buscando reduzir os danos, apoiar os desabrigados ou desalojados e, mais uma vez, passada a intempérie, ajudar nossa gente a voltar para casa e reestruturar a nossa cidade”, escreve.

Quem chamar

No caso de ocorrências, há diferentes formas para acionar a Neoenergia Coelba: o envio gratuito de torpedos SMS para o número 28116, informando apenas o número da conta-contrato da unidade consumidora; o WhatsApp, através do (71) 3370-6350; a central gratuita de teleatendimento 116; a agência virtual, na página de serviços do site, e o aplicativo Neoenergia Coelba disponível para Android e IOS.

Atenção às dicas:

- Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime, e ligue imediatamente para a Neoenergia Coelba pela central gratuita 116.

- Não retire vegetações e/ou objetos que estejam próximos ou sobre a rede elétrica;

- Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;

- Desconecte das tomadas os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

- Evite o contato caso as paredes da casa/edificação estejam úmidas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas em paredes úmidas, elas são potenciais fontes de choques e mau funcionamento de equipamentos;

- Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

- Procure não ficar sob as árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão ou canos, sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

- Não realize serviços em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior, a exemplo de instalação ou manutenção de antenas de TV;