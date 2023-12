Chuva de granizo atinge cidades baianas

Interor da Bahia registra chuva de granizo. Crédito: Reprodução / Redes socias

Diversas cidades baianas registraram chuva de granizo entre a noite de terça-feira (19) e madrugada desta quarta (20). Moradores de Mata de São João, Jacobina e Ipiaú publicaram vídeos nas redes sociais mostrando a “chuva de gelo”.

O granizo caiu em regiões pontuais dos municípios, em Jacobina a chuva atingiu o bairro de Mutirão. O centro da cidade não registrou chuva de granizo. O representante comercial Wendell Pereira diz que o fenômeno foi acompanhado por muita chuva e vento. “Foi muito rápido, coisa de cinco minutos. Mas ficamos surpresos, não é comum acontecer isso”, afirma.

O meteorologista do Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos (Inema), Aldírio Almeida, explica que a presença do fenômeno do granizo está relacionado com nuvens de tempestades e fortes correntes de vento. As regiões com maior probabilidade de registrar a “chuva de gelo” na Bahia são o Oeste, Sudoeste e Chapada Diamantina.

“Não é raro na Bahia, mas também não ocorre com tanta frequência. O período do ano em que podemos ter ocorrência de granizo no estado é quando temos chuvas de trovoadas, que acontecem a partir do final da Primavera e Verão”, avalia.

Especialistas ainda explicam que o fenômeno é mais comum em dias muito quentes. O granizo acontece quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens densas e frias em pontos mais altos da atmosfera, formando as pedras de gelo.

A cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, teve chuva de granizo no último domingo (17) após a onda de calor que assolou o município nos últimos dias. Outro fenômeno também chamou atenção: segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), só no domingo, foram registrados 3.198 raios no município.

A chuva caiu em pontos isolados, mas foi o suficiente para surpreender os moradores que registraram nas redes sociais vídeos das pedrinhas de gelo.

Após a onda de calor, hoje choveu granizo em Barreiras… pic.twitter.com/OhvgxHJ6gj — Rafael Velame (@rafaelvelame) December 17, 2023

Chuvas intensas na Bahia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuvas intensas que pode atingir mais de 300 municípios baianos nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21). A previsão é que ocorra chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

O Inmet alerta ainda para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nas regiões Metropolitana de Salvador, Centro Sul, Nordeste, Centro Norte, Sul, Extremo Oeste e Vale São-Franciscano.