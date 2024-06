INVERNO

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste nas últimas 24h

O município de Barreiras, no extremo oeste baiano, registrou a menor temperatura de todo Nordeste nas últimas 24h. Na quinta-feira (27), os termômetros bateram 12.5ºC, ficando à frente também de cidades no sul do país, como Curitiba (PR), que teve 13.1ºC, Dois Vizinhos (PR), com 12.5ºC, e Goioerê (PR), 13.2ºC.

As cidades baianas devem ter mínimas de 10ºC nos dias mais frios, segundo o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

“O centro-oeste e o norte baiano registram as temperaturas mais baixas, principalmente no decorrer da estação, entre julho e agosto. No início do dia, as cidades do oeste baiano podem ter mínimas de 10ºC. Mas, durante o dia, as temperaturas voltam a subir”, explica o meteorologista. Moradores dos municípios Cocos, Correntina e Luís Eduardo Magalhães, todos na região extremo-oeste, deverão enfrentar as menores temperaturas no estado.