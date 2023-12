Cidade baiana registra a sexta temperatura mais alta do país neste fim de semana

A desidratação é uma grande preocupação, principalmente, em dias de calor intenso. Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

O município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, registrou no sábado (16) a sexta temperatura mais alta do país. Por lá, os termômetros bateram 39,9°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Na lista das 30 cidades mais quentes, estão mais dois nomes da Bahia: Formosa do Rio Preto, em 15º lugar, e Barreiras, em 29 ºC. Os dois municípios registraram, respectivamente, 39,6 °C e 38,7 °C.



"Está 39,9 °C mas a sensação é de 45 °C. A gente se sente sufocado mesmo, é muito calor. A situação é delicada e, se não vierem chuvas nos próximos dias, vai ficar ainda pior", diz o vereador de Bom Jesus da Lapa Gedson Ramos.

"Os moradores estão fazendo o que podem para se refrescar, ventilador, ar condicionado, piscina. Ficar em qualquer ambiente fora de casa está insuportável", completa.

Mas 39,9 °C não foi a maior temperatura registrada no município este ano. Com 41,6 °C no dia 26 de setembro, Bom Jesus da Lapa tem a mais alta temperatura registrada em 2023 na Bahia. Em seguida, está Formosa do Rio Preto, com 41,4 °C no dia 15 de setembro.

O morador de Formosa Darlan Lustosa, de 50 anos, diz que vem sentindo mais calor este ano. “A partir de agosto, a cidade realmente enfrenta anualmente um calor intenso, mas neste ano a sensação é muito maior. Agora em dezembro já era para estarmos numa temporada de chuvas, o que ainda não aconteceu e o calor e o sol forte persistem", desabafa.