Cidade na Bahia receberá caravana do SUS com voluntários de todo o Brasil

Passagem dos voluntários da SAS Brasil será nos dias 23 e 24 de agosto

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 07:22

Santa Maria da Vitória, no Oeste da Bahia, está na rota da caravana de voluntários da SAS Brasil, organização social que desenvolve soluções de acesso à saúde e que há mais de uma década acompanha o rally Sertões BRB, o maior das Américas.

O atendimento para a população que está na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) será nos dias 23 e 24 de agosto, em uma estrutura itinerante na Rua Rui Barbosa, 105, Prédio Centro. A estimativa é atender 7.600 pessoas.

Serão dois dias de atuação, com atendimentos nas especialidades de dermatologia, ortopedia, oftalmopediatria e clínica médica.

'São profissionais da saúde, médicos especialistas e pessoas engajadas em democratizar o acesso à saúde', afirma a médica Anna Beatriz Leite, que é coordenadora de operações da SAS Brasil.

A iniciativa da organização vai além de levar profissionais voluntários, inovação e tecnologia para resolver questões da fila de regulação.

'É um encontro de pessoas em prol de disseminar saúde, e saúde com alegria', ressalta a coordenadora durante a preparação para a ação.

Santa Maria da Vitória será a segunda cidade a receber a caravana de saúde do Sertões BRB 2024, após a Capital Federal. Seguindo o percurso do rally, a rota da organização social que iniciou em Brasília, ainda passará ainda por Cavalcante (GO) e Formosa (GO), retornando para a cidade de largada no dia 31 de agosto.

No percurso a SAS Brasil contará com o apoio de duas Unidades Móveis de Saúde, estruturas equipadas com consultórios e equipamentos especializados para a realização de atendimentos clínicos e até pequenas cirurgias ginecológicas e dermatológicas.