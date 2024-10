EDUCAÇÃO

Cinco argumentações coringas que podem ser usadas em qualquer tema de redação do Enem

Prova será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro

Maysa Polcri

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 06:30

Dia de provas do Enem Crédito: Paula Pinto/Agência Brasil

A cada dia que passa, a ansiedade dos estudantes baianos aumenta. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), porta de entrada para universidades públicas de todo o país, será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Na primeira etapa da prova, os candidatos irão responder 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas, além de escrever a redação. Apesar de o tema da redação ser um mistério até a aplicação da prova, professores explicam que existem argumentos e referências que podem ser utilizados independente da temática proposta.

As tendências de pesquisas do buscador Google nos últimos sete dias indicam: tem muita gente preocupada em tirar boas notas na redação seja qual for o tema proposto pelo Enem. Na última semana, as buscas por “repertórios coringas para a redação” cresceram 60%, segundo a plataforma Google Trends, que revela as pesquisas mais realizadas a partir de palavras-chave. “Modelo coringa” e “redação pronta” também aparecem entre as consultas mais repetidas.

Por isso, o CORREIO consultou professores de redação para saber quais argumentos e referências podem ser usados em qualquer temática. Mas, primeiro, é importante relembrar a estrutura da redação da prova. Para se dar bem no Enem, os candidatos precisam escrever um texto dissertativo-argumentativo. Ele é composto por uma introdução (apresentação da tese), dois parágrafos de desenvolvimento (argumentação) e conclusão (proposta de intervenção).

Nos desenvolvimentos, os candidatos devem argumentar sobre a tese, mostrar domínio de repertório e trazer referências. É justamente nessa parte que as dicas de coringas podem ajudar, já que os temas da redação sempre são relacionados a problemas sociais. Em 2023, o tema foi a desigualdade de gênero, formulada pelo enunciado "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

“Existem repertórios socioculturais versáteis, que podem ser usados em diversos temas. O período do Enem gera muita ansiedade e acreditamos que eles devem ser estruturas e modelos que servirão para qualquer assunto”, diz a professora de redação Luzia Santos. No perfil Aprendi com Elas, nas redes sociais, as professoras Luzia e Ellen Figueredo dão dicas de como os candidatos devem se preparar para a redação.

Uma das alunas do curso, inclusive, tirou a nota máxima na prova após fazer o curso online das professoras. Amanda Zampiris mora em Muqui (ES) e foi uma das quatro alunas de escola pública a tirar 1 mil na redação no ano passado. "Lembrando que o aluno não precisa decorar a frase em sua integralidade, ele pode fazer uma paráfrase", explica a professora Ellen Figueredo.

A referência utilizada pela aluna foi o livro ‘Brasil, um País do Futuro’, publicado em 1941 por Stefan Zweig. Nele, o autor defende que o país tem características únicas que seriam essenciais para o desenvolvimento da nação. Confira, ao final da reportagem, frases para serem usadas em qualquer tema da redação do Enem.

É melhor fazer a redação antes ou depois das questões?

Uma das dúvidas recorrentes dos candidatos que vão fazer o exame é sobre a ordem que deve ser seguida na prova. Alguns preferem começar logo pela redação, enquanto outros deixam a parte escrita para depois das 90 questões objetivas. Para Vinícius Beltrão, coordenador de Ensino e Inovações Sênior do SAS Educação, isso depende do perfil de cada estudante.

"Em essência, o Enem é um teste de resistência. Se a dificuldade do candidato é a escrita, o ideal é começar pela redação porque estará com mais foco e energia. Se a dificuldade é manter a concentração na leitura dos textos, é melhor começar pela leitura dos textos das questões objetivas", indica. O especialista afirma ainda que ao menos uma hora deve ser reservada para a redação.

"O fato de fazer um rascunho ou já escrever direto o texto vai muito do perfil de cada candidato, mas o ideal é deixar, pelo menos, uma hora para desenvolver a redação", completa Vinícius Beltrão.

Veja frases coringas que podem ser usadas na redação do Enem

"A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades"

A frase é do educador Paulo Freire (1921-1997), patrono da educação brasileira e um dos intelectuais mais referenciados do país. Freire é conhecido pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome e defende que o maior objetivo da educação é conscientizar os alunos.

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos"

Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada pela primeira vez em 1948. O documento estabeleceu, pela primeira vez, normas comuns de proteção aos direitos a serem seguidas por todos os povos e todas as nações.

"A verdadeira medida de qualquer sociedade pode ser encontrada em como ela trata seus membros mais vulneráveis"

Mahatma Gandhi (1869-1948) foi um ativista e líder religioso que ficou conhecido por sua luta pela independência da Índia através da não violência.

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”

A frase de Nelson Mandela (1918-2013), ex-presidente da África do Sul, pode ser utilizada nas argumentações de que a educação é o caminho para resolver qualquer tipo de problema social que possa ser cobrado na prova. Mandela defendeu uma resistência pacífica contra o regime racista apartheid no país africano.

“Em vez de construir muros, deveríamos construir pontes"