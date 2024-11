CIRCO

Circo Picolino realiza Encontro de Circenses da Bahia nestas terça e quarta

O evento contará com palestras, mesas de diálogos e grupos de trabalhos

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 15:24

O Circo Picolino realiza nas terça e quarta-feira (19 e 20 de novembro) o Encontro de Circenses da Bahia, que vai reunir profissionais e entusiastas das artes circenses para discutir temas para o fortalecimento do setor no estado e no país.

O evento é totalmente gratuito e o Circo Picolino convida para participação artistas e coletivos circenses, circos itinerantes, escolas de circo e outras instituições, gestores públicos e produtores culturais, representantes de associações e sindicatos culturais, entusiastas e apoiadores da arte circense.

“O encontro se destina a consolidar o circo como uma arte relevante e sustentável, além de buscar evidenciar o papel fundamental do circo na cultura popular e contemporânea da Bahia, Brasil e Mundo. Para isso, precisamos ampliar as nossas redes de contatos e criar potenciais parcerias para o fortalecimento do setor”, diz o coordenador do encontro, Robson Mol.

Programação

O encontro iniciará no dia 19 de novembro, a partir das 10h, com a realização de uma mesa de abertura com a participação de Laisa Ferreira, da coordenação de Artes Circenses da Funceb/Secult-Ba. Pela tarde, às 14h, a coordenadora do Consórcio Cultura Viva, vinculada à Ufba, a doutora em cultura e sociedade Luana Vilutis, irá ministrar a palestra “Economia solidária e organização em rede para a sustentabilidade do setor”.

O evento finaliza no dia 19 de novembro a mesa de diálogo interdisciplinar “Benefícios e fragilidades na organização de setores culturais”, com a participação de Matias Santiago, (Fórum Nacional de Dança), Vilma Macêdo (Associação de Circos Itinerantes da Bahia - Acib) e Fernando Marinho, do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado da Bahia (Sated). A mediação é da dramaturga, diretora e atriz Fernanda Paquelet, que estará enquanto representação do Fórum das Artes.

O segundo dia iniciará com a realização de trabalho coletivo para a construção de uma Carta Pública, que traga “Ideias para mudar o mundo: associações, economia comunitária e outros planos para o bem-comum”. O GT será mediado pela doutora em artes cênicas Alda Souza, que coordenou o Núcleo de Circo da Funceb, entre 2008 e 2013.

A partir das 14h, neste dia 20 de novembro, representantes da gestão pública participam da mesa “Espaços de debates e convivência: por que debater? com quem debater?”. Sendo eles, Gilmar Faro - do Conselho Estadual de Cultura, Fábio Mendes - Conselho Nacional de Política Cultural) - e a produtora cultural Tayane Bragança, do Escritório do Ministério da Cultura na Bahia. A mediação é de Robson Mol, que também é o fundador da Rede de produtores e gestores de Circo e do Fórum das Artes Bahia (Producirco).

O encerramento ocorrerá com a assinatura da Carta Pública e, em seguida, a realização de intervenções e performances circenses com artistas residentes do Circo Picolino. O Encontro de Circenses da Bahia integra o projeto “Celebrar os 40 buscando outros 40”, que conta com o apoio financeiro da Funarte, através do Programa de Ações Continuadas - Espaços Artísticos.

Serviço

O quê - Circo Picolino realiza o Encontro de Circenses da Bahia

Quando - 19 e 20 de novembro de 2024, de 10h às 19h