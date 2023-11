Clube CORREIO oferece descontos de até 80% em lojas na Black Friday; veja lista

Crédito: Divulgação

Com o final de novembro chegando, uma das maiores promoções está batendo na porta. A Black Friday, no próximo dia 24, também irá trazer descontos especiais de até 80% para os assinantes do Clube Correio em lojas parceiras.



Onze marcas estarão com descontos entre 5 e 80% para os assinantes, entre elas: Netshoes, Zattini, Shoestock, Mizuno, Olympikus, Under Armour, Renner, Vivara, Casas Bahia, Extra e Ponto Frio.



"Estamos comprometidos em levar economia genuína para a vida de nossos assinantes, proporcionando ofertas significativas em diversas lojas on-line. Além dos descontos especiais da Black Friday, nossos assinantes acumulam benefícios extras através dos links exclusivos da nossa parceria, garantindo que cada compra seja uma oportunidade de maximizar a economia", diz Caroline Coutinho, analista de produtos do CORREIO.

Somado as promoções da Black Friday, a Mizuno, Olympikus e UNDER ARMOUR ainda terão desconto de mais 25% nos produtos promocionais e frete Grátis para os assinantes do Clube CORREIO.

A Renner terá, a partir do dia 13 de novembro até o dia 19, 10% de desconto sem valor mínimo em produtos não promocionados. Durante os dias 20 e 27 de novembro, o desconto de 35% será válido para todos os produtos do site, mais descontos de até 30%. No dia 24, 5% de desconto em compras acima de R$ 199 mais descontos de até 80%.

Na Netshoes, o assinante do Clube Correio terá 20% de desconto em cima das ofertas da Black Friday.

Na Zattini, o desconto é progressivo por item, então um produto terá 15%, dois produtos terão 20% e três produtos terão 25% de desconto.

A Shoestock está com todo o seu site com 70% de desconto, mas os assinantes do Clube CORREIO terão mais 15% de desconto nos valores promocionais.

A Casas Bahia, Ponto Frio e Extra terão descontos em produtos sem a condição de Black de 5% até 25% aplicado nos sites. Nas ofertas da Black Friday, os produtos terão descontos de até 70%.

Na VIVARA, os descontos vão até 60%OFF. Mais 15% na Coleção Life by Vivara, Relógios e Acessórios. Além de 5% em Joias e Ouro.