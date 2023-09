Com 8,3 mil vagas, sistema de credenciamento para ambulantes em festas começa a funcionar hoje

O novo sistema da Prefeitura de Salvador para cadastramento dos ambulantes interessados em trabalhar nas festas populares da cidade começa a funcionar a partir do meio dia desta segunda-feira (11), ofertando 8.345 vagas. O cadastro será feito por meio do sitee www.sca.salvador.ba.gov.br. O credenciamento on-line vai de 11 de setembro até 23h59 de 10 de outubro. A lista provisória de classificação e cadastro reserva será divulgada em 16 de outubro. A relação final sairá em 28 de novembro.

As festas incluem Festival Virada Salvador, Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá, pré-Carnaval (Fuzuê, Furdunço e Pipoco) e o Carnaval.

As vagas são voltadas para ambulantes, barracas padronizadas, food trucks, baianas de acarajé e comércio de rua em geral.

A festa com mais vagas será o Carnaval (4.110), seguido pelo pré-Carnaval (1.100), Festival Virada (1.045), Lavagem do Bonfim (1.020), Iemanjá (750) e por fim a Lavagem de Itapuã (320).

O prefeito Bruno Reis destacou que esse sistema foi criado para resolver o problema das confusões do cadastramento presencial. "Quero enfatizar que esse sistema que está aqui foi fruto de uma participação do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública, Ministério Público estadual", disse. "Criamos esse sistema em conjunto . O objetivo é trazer mais segurança, ter período ampliado de inscrições, evitar filas, transtornos que ocorrem historicamente. O número de vagas é o mesmo de todos os anos".