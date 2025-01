NOVIDADE

Com passagem promocional, Sky Airline inaugura voo direto entre Salvador e Buenos Aires

Ida e volta está custando cerca de R$ 2,1 mil; voo tem menos de 5 horas

As passagens serão vendidas com tarifas promocionais até 12 de janeiro. A ida e a volta para Buenos Aires, com taxas, está saindo por R$ 2.094.

“Estamos entusiasmados em anunciar que, a partir de 2 de abril, começaremos a conectar Salvador da Bahia a Buenos Aires por meio de um voo direto de menos de cinco horas. Em 2025, esperamos continuar conectando o Brasil aos demais países da região, dando a milhares de brasileiros a oportunidade de visitar o Chile, o Peru, a Argentina e o Uruguai a preços acessíveis e a bordo da melhor companhia aérea de baixo custo da América do Sul. Com essa nova rota, esperamos contribuir com cerca de 2.400 passageiros por mês voando entre as duas cidades e abrir para nossos clientes um novo destino a ser descoberto”, disse Franco Chaparro, gerente de vendas da Sky.