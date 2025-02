PRIMEIRO CONCURSO

Com provas em Salvador, concurso de estatal tem salário de até R$ 19,6 mil

São oferecidas 100 vagas em primeiro concurso público da Pré-Sal Petróleo

As inscrições vão até 17 de março no site www.idcap.org.br, organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150, a depender do cargo desejado. As provas serão aplicadas no dia 27 de abril, pela manhã, em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas todas as vagas são para atuação na capital fluminense, sem possibilidade de transferência. O resultado deve ser divulgado já em 8 de julho.>