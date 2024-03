VETERINÁRIA

Com vacinação desde 1968, último caso de febre aftosa na Bahia foi em 1997

Foco da doença foi identificado na cidade de Jussari, no Sul do estado

Thais Borges

Publicado em 30 de março de 2024 às 12:06

Campanha de vacinação contra febre aftosa na Bahia começou em 1968 Crédito: Adab/Divulgação

Os primeiros registros da febre aftosa no Brasil datam de 1895, após o vírus ter sido descrito no Uruguai e na Argentina. A vacinação só começou na década de 1960, com o avanço na produção de imunobiológicos. Na Bahia, foi especificamente em 1968, com a criação do Grupo Executivo de Erradicação da Febre Aftosa (Gerfab), então sediado em Itapetinga, região com maior rebanho da época - cerca de 180 mil cabeças.

A primeira versão da vacina contra a febre aftosa não tinha a mesma eficácia de hoje, segundo o médico veterinário Valentim Fidalgo, da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Assim, as campanhas tinham que acontecer a cada quatro meses - atualmente, são duas campanhas por ano. No começo, também não havia imunizantes disponíveis para o estado inteiro.

"Começou ali e foi-se ampliando para Itororó, Itabuna, subindo gradativamente. Foram contratados médicos veterinários e técnicos auxiliares, sendo que os técnicos tinham que morar na região e comprovar que tinham uma bicicleta ou um cavalo. Isso seria o meio de transporte para chegar até as propriedades", conta.

Depois de cerca de 10 a 12 anos, no começo dos anos 1980, foi que os esforços tiveram resultados mais visíveis, com a redução do número de focos. A substituição da vacina aquosa por imunizantes em sua forma oleosa também foi importante para que a vacinação fosse a cada seis meses, ao invés de quatro. "É a mesma vacina que usamos hoje, porém a atual é muito mais elaborada, além da constância de vacinação. Nós também pecávamos porque a vacinação era a partir dos quatro meses, acreditando que o colostro (leite produzido após o parto) dava imunidade ao bezerrinho", lembra Fidalgo. Pesquisas ao longo dos anos mostraram que isso não acontecia e que o bezerro devia ser vacinado desde o primeiro dia.

O último caso de febre aftosa no estado foi registrado em maio de 1997, na cidade de Jussari, no Sul do estado. Nas duas décadas seguintes, a cobertura vacinal na Bahia ficou acima dos 90% exigidos pelo Mapa.

Agora, quase 60 anos depois, a Bahia está prestes a decretar definitivamente o fim do risco da doença no estado.

Nesta segunda-feira (1), o estado dará início à última campanha de vacinação contra a febre aftosa, que vai até o dia 30 de abril. O momento vem sendo considerado histórico para pelo setor por selar o fim de 146 ciclos de imunização de rebanhos bovino e bubalino (búfalos) no estado, que são estimados em 13 milhões de cabeças (o sétimo maior do país). A medida é um dos requisitos para que a Bahia receba a Certificação Internacional de Zona Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação.

Sintomas

A febre aftosa provoca febre e o surgimento de vesículas e feridas na boca, nos pés e no focinho, além de apatia e salivação excessiva. Em geral, os animais morriam porque não bebiam água e não comiam. A doença não afeta humanos, ainda que seja uma zoonose. "O vírus é perigoso porque é de consequências sociais, econômicas e políticas", diz o veterinário Valentim Fidalgo. "Para mim, essa campanha agora tem o sabor de São Jorge matando o dragão. Todos os produtores, todos os criadores e todos os órgãos de defesa matando o dragão"

Criador de gado de corte em Sítio do Quinto, Rubens Leonardo foi um dos que viveu essa luta nas últimas décadas. "É um pouco sofrido porque tem o manejo do gado, tem o estresse no curral. Também ficava um pouco restrito porque alguns estados não queriam receber gado nosso e, quando ia comprar de outros, a Bahia nem sempre aceitava entrar. Mas a gente nunca deixou de vacinar", lembra.

Ele administra cerca de 1,7 mil cabeças de gado nelore e costuma vender para os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a própria Bahia. A cada campanha, o investimento nos imunizantes fica em torno de R$ 2,3 mil. "Vai diminuir os custos tanto do financeiro quanto operacional de mão de obra".

Por vezes, após a vacinação, o rendimento dos animais caía. Alguns demoravam alguns dias para se recuperar do estresse. "Tinha até perda de animais, porque às vezes algum caía e quebrava a perna. Mas o prejuízo era insignificante em comparação ao que a febre aftosa dava. Com certeza, com a certificação vai ficar melhor porque vão confiar mais na gente. Graças a Deus, todo mundo seguiu a regra e conseguimos esse feito histórico".

Como será

Esta última vacinação será para todos os animais, de todas as idades, desde o primeiro dia de vida. A meta é alcançar 100% do rebanho. Mas, além da campanha, a Adab começou neste mês a chamada vigilância sorológica, que é um dos requisitos para pleitear a certificação.

O órgão selecionou uma amostragem da população de animais para o estudo epidemiológico, tanto com sorteios quanto em propriedades com maior número de movimentação. Os resultados devem ser concluídos em junho e enviados ao Mapa. O órgão federal pode enviar as informações à OMSA, que é quem emite a certificação. A estimativa é de que todo o processo seja finalizado em até dois anos.

Para o coordenador do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (Pnefa) na Bahia e médico veterinário da Adab, José Neder, a conquista é resultado do trabalho conjunto: desde os produtores rurais, que entenderam o chamado, até as autoridades de defesa agropecuária. "O plano começa com o controle, com o combate, depois passa para a erradicação. Depois da erradicação, que é o último patamar, temos a certificação de livre”. A partir de maio, inclusive, a vacinação do estado fica proibida.

Assessor técnico do Sistema Faeb/Senar, que representa o setor, o médico veterinário Carlos Rio explicou que a entidade tem feito treinamentos com os técnicos para a vigilância passiva, após o fim da vacinação. Para ele, esse acompanhamento deve ser feito de forma muito atenta e rigorosa.