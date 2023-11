Combustíveis, cerveja e leite condensado: veja os preços dos itens mais pesquisados pelos baianos

Combustíveis, cerveja, leite, leite condensado, óleo de soja, frango e azeite de oliva foram os produtos mais procurados nos últimos 30 dias pelos usuários do aplicativo Preço da Hora Bahia (PHB), ferramenta que permite fazer em tempo real a pesquisa do valor de todas as mercadorias vendidas no mercado baiano. Com o app, é possível buscar os melhores preços para mais de 500 mil itens, com base nas informações das notas fiscais emitidas pelo comércio nos 417 municípios baianos e armazenadas na Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba).

No mês de outubro, houve mais de 1,2 milhão de consultas no aplicativo e também no site precodahora.ba.gov.br. De acordo com a Sefaz-Ba, a gasolina lidera a lista de mais buscados no último mês, somando ao todo 63.221 pesquisas nos últimos 30 dias. Ainda na categoria de combustíveis, o Etanol aparece com 31.107 pesquisas no período. Em seguida, entre os itens mais pesquisados, está a cerveja, que soma 20.087 buscas.

Na sequência aparecem as pesquisas para leite (15.505), para outro combustível, o diesel (14.430), e ainda óleo de soja (4.870), frango (4.777) e azeite de oliva (4.315). Por ordem de incidência, outros produtos com alta procura nos últimos 30 dias foram café, açúcar, creme de leite, GNV e feijão.

Com mais de 120 mil usuários mensais, o Preço da Hora Bahia tem se consolidado como um dos principais meios para pesquisar produtos no menor preço na Bahia. O PHB pode ser baixado na Apple Store e no Google Play Store, sendo possível também fazer a pesquisa no site precodahora.ba.gov.br.

Buscas personalizadas

A lista dos dez mais varia de mês a mês, mas os itens de alimentação estão sempre entre os mais pesquisados, observa o diretor de Produção de Informações da Sefaz-Ba, Jadson Bitencourt, responsável pela gestão do Preço da Hora Bahia. Jadson também observa que os combustíveis têm um botão especial de buscas personalizadas no site ou no aplicativo, o que facilita as pesquisas para estes itens. O aplicativo também tem um botão específico para medicamentos.

Jadson observa que, em casos de preços muito abaixo da média do mercado para determinado produto, é importante que antes de sair de casa o consumidor entre em contato com o estabelecimento responsável pela oferta para conferir se ela continua valendo. “Em alguns casos, por exemplo, um preço muito baixo pode ser fruto de venda promocional destinada a públicos específicos”.

Como pesquisar

O Preço da Hora Bahia utiliza informações obtidas diretamente das notas fiscais do consumidor eletrônicas (NFC-e), trazendo, para quem consulta, uma lista do menor para o maior valor do produto pesquisado, junto com os dados dos estabelecimentos onde são ofertados, e ainda data e hora de atualização. É possível também fazer listas de compras de produtos, para pesquisar toda a lista com um único comando.

Para fazer a pesquisa básica de preço, o usuário deve informar o nome ou número do código de barras (GTIN) do produto de interesse. É possível pesquisar também por meio da leitura do código de barras das mercadorias, utilizando para isso a câmera do celular.