CENTRO DE CONVENÇÕES

Conferência Estadual da Mulher Advogada nesta terça-feira (23) em Salvador; veja a programação

IV edição do evento acontece no Centro de Convenções

O Centro de Convenções Salvador recebe, nesta terça-feira (23), o segundo dia da IV Conferência Estadual da Mulher Advogada, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA). A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, participou da abertura do evento .

Serão mais de 20 painéis com palestrantes mulheres, que vão debater temas como igualdade de gênero, inovação na advocacia, empreendedorismo e etarismo. A expectativa é que 1 mil pessoas participem do evento.

“Este ano, a OAB da Bahia trouxe muitos temas que não são apenas jurídicos, mas que têm interseção com outras realidades das mulheres [...] Esperamos tirar daqui propostas que pautem as nossas ações e, ao mesmo tempo, trazer informação e conteúdo”, disse Daniela Borges, presidente da OAB-BA.

As inscrições custam R$60 e são disponibilizadas através da plataforma Sympla. Os painéis acontecem em quatro salas diferentes e de maneira simultânea, das 9:00 às 18:30. Confira abaixo a programação dos segundo dia do evento.

PAINEL 18. PERSPECTIVAS DE GÊNERO E RAÇA NO JUDICIÁRIO: APLICAÇÕES E DESAFIOS NO USO DO PROTOCOLO DO CNJ