RELIGIÃO

Confira as novidades deste ano na trezena no Santo Antônio Além do Carmo

Essa foi a primeira vez em 21 anos que a festa não foi organizada pelo frei Ronaldo

Gil Santos

Publicado em 7 de junho de 2024 às 07:30

A festa foi organizada pelo padre Jailson de Jesus, pároco que assumiu o comando da comunidade depois da morte de frei Ronaldo Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/Correio

Os devotos de Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico, estão em festa por conta do trezenário e da data do santo, celebrada na quarta-feira (13), mas este ano ocorreram algumas novidades. A festa foi organizada pelo padre Jailson de Jesus, pároco que assumiu o comando da comunidade depois da morte de frei Ronaldo Magalhães, ocorrida em 9 de junho de 2023. Confira as novidades:

⦁ Altar - O santo terá um novo altar. A peça, considerada uma obra de arte, está sendo esculpida em madeira por um artista plástico e será pintada por outro profissional, mas os nomes não foram divulgados. A obra será exibida pela primiera vez na missa do dia 13 de junho;

⦁ Reza no 13º dia - Tradicionalmente, a paróquia de Santo Antônio Além do Carmo não realizava a reza no dia 13 da trezena. A data era dedicada exclusivamente às festividades. Agora, haverá reza na 13ª noite, na praça. A mudança foi para atender a um pedido da comunidade;

⦁ Chapéu de palha - Em 2024, a vestimenta da procissão do dia 13 de junho terá um item a mais. Além da camisa, que pode ser comprada na secretaria da Paróquia por R$ 40, terá chapéu de palha, em uma referência às grandes romarias feitas no passado;

⦁ Carreata fixa - Durante a pandemia para evitar aglomerações as celebrações foram realizada em forma de carreata. Apatir deste ano esse modelo fica fixo na grade e vai percorrer os bairros que compõe a comunidade da paróquia. O objetivo é abençoar idosos e enfermos. Este ano será no domingo (9);