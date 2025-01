NOVOS DESTINOS

Confira os dias e horários dos novos voos entre Salvador e cidades do interior

Azul anunciou expansão nos voos do estado

A Azul começa na segunda (6) e na quinta-feira (9) a operação de três novos voos na Bahia, ligando a capital ao interior. Os baianos poderão contar com voos para Guanambi, Barreiras e Lençóis saindo do Aeroporto Internacional de Salvador. A empresa anunciou também a venda de voos extras para o Carnaval - serão 55 operações extras.

Os voos para Barreiras serão diários. Já para Guanambi, as partidas serão segundas e sextas. Com destino a Lençóis as saídas serão nas quintas e domingos.

As vendas para Barreiras, Guanambi e Lençóis já estão disponíveis no site da Azul (www.voeazul.com.br), na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras. Veja abaixo o quadro de horário dos novos voos.

“Temos orgulho em expandir nossa malha para o interior da Bahia, um dos estados com maior potencial turístico e de negócios no Brasil. A Azul sempre teve como prioridade conectar pessoas e fomentar o desenvolvimento regional, e isso é justamente o que estamos fazendo ao oferecer novas opções de voos para Guanambi, Barreiras e Lençóis”, diz César Grandolfo, Gerente de Relações Institucionais, Regulatório e Tributário da Azul.

A iniciativa faz parte da parceria da Azul com o Governo do Estado da Bahia e com o Governo Federal, pelo programa Conheça o Brasil Voando, lançado em 2023 pelo Ministério do Turismo e que tem como objetivo incentivar os voos e as viagens domésticas.