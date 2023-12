Confira tudo que você precisa saber sobre a festa de Nossa Senhora da Conceição

Basílica passa por últimos preparativos antes da festa . Crédito: Paula Froes/ CORREIO

Após nove dias de preparações com missas e momentos de oração durante o novenário, os baianos e baianas, devotos de Nossa Senhora da Conceição da Praia, celebram o auge da festa no feriado desta sexta-feira (08) em dose dupla. Além do Dia da Padroeira da Bahia, a Basílica, que abriga a imagem da Santa e carrega o seu nome, completa 400 anos de fundação.



A festa deste ano é embalada pelo tema 'Nossa Senhora nos Exorta: Fazei tudo que ele nos disser'. Como ocorre anualmente, o dia será marcado por missas na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador, e em pelo menos outras quatro igrejas distribuídas pela cidade, a partir das 5h.

O Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, presidirá a missa solene na Basílica do Santuário de Nossa Senhora, a partir das 8h30. Em seguida, haverá a tradicional procissão pelas ruas do Comércio. [Confira a programação completa abaixo].

Esta quinta-feira (07), véspera do dia solene, foi dedicado aos últimos preparativos. Entre eles, a preparação do andor, montagem do palco na frente da Basílica e a finalização do manto de Nossa Senhora. A vestimenta da Santa será apresentada aos fiéis durante uma missa hoje, a partir das 19h30.

Segundo a procuradora da irmandade e presidente da comissão de festas da Basílica, Gabriela Dias, que está à frente da organização da festa há 10 anos, o tema deste ano convida o público a fortalecer a fé. "Para que o milagre realmente aconteça na vida das pessoas, para que elas realmente acreditem, porque a palavra de ordem é acreditar, mesmo que seja difícil", afirmou

Mudança no trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou um esquema especial de trânsito para viabilizar a celebração da padroeira da Bahia nas ruas da capital baiana, com modificações no Comércio e no Santo Antônio Além do Carmo. O tráfego de veículos será interditado progressivamente, durante a procissão, a partir das 10h30, da sexta (08) nas seguintes vias: Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda e Avenida da França.

A partir da 00h desta quinta (07) para sexta (08), serão instaladas Barreiras Fixas (BF) nos seguintes pontos do Comércio: Ladeira do Gabriel (acesso à Avenida Lafayete Coutinho); Ladeira da Conceição da Praia; Ladeira da Montanha; Ladeira da Preguiça (Rua Visconde de Mauá); Ladeira da Conceição da Praia (Rua Manoel Vitorino); Rua do Corpo Santo; Rua da Conceição da Praia; Rua Santos Drummond; Rua da Bélgica; Rua Portugal; Rua da Bélgica; Rua da Bélgica; e Avenida Estados Unidos (ao lado da Caixa Econômica Federal).

Haverá também a instalação de Barreiras Semifixas (BSF), a partir das 5h, no Viaduto Menininha do Gantois, alça de acesso à Avenida Reitor Miguel Calmon, sentido Comércio; na Rua Forte de São Pedro; e Rua Gamboa de Cima.

Das 5h às 19h será proibido a circulação e estacionamento de veículos nas seguintes vias: Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), no trecho compreendido entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru; Rua Conceição da Praia; Ladeira da Conceição da Praia; Rua Manoel Vitorino; Rua Dionísio Martins; Praça Visconde de Cayru; Rua da Bélgica (trecho compreendido entre as Ruas Portugal e Miguel Calmon); Rua Corpo Santo; e Rua Santos Dumont.

A partir das 5h haverá instalação de Barreiras Móveis (BM), nos seguintes pontos: Avenida Reitor Miguel Calmon; Viaduto Menininha do Gantois; Ladeira do Gabriel; Ladeira dos Aflitos; Avenida Lafayete Coutinho; Ladeira do Gabriel (Solar do Unhão); Avenida Lafayete Coutinho - Trapiche e via marginal -; Rua Conceição da Praia; Avenida da França ( Portão 3 da Codeba); Rua da Bélgica; Mercado Modelo (em frente à Avenida Estados Unidos).

Haverá também a instalação de Barreiras Móveis Progressivas (BMP), a partir do deslocamento da procissão, nos seguintes pontos: Rua da Bélgica - Rua Miguel Calmon; Rua Miguel Calmon - Rua da Grécia; Rua Miguel Calmon - Praça da Inglaterra; Rua Miguel Calmon - Rua da Argentina; Rua Miguel Calmon - Rua da Polônia; Rua Miguel Calmon - Rua da Holanda; Rua da Holanda - Avenida Estados Unidos; Rua da Holanda - Avenida da França; e Avenida da França - Rua da Bélgica.

A opção para os motoristas provenientes da Avenida da França com destino à Cidade Alta é seguir pela Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já quem trafega pela Avenida Lafayette Coutinho (Contorno) com destino à Cidade Baixa deve seguir pela Ladeira do Gabriel e Ladeira dos Aflitos. O acesso aos residentes na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

No Santo Antônio Além do Carmo, vai acontecer a Procissão de Nossa Senhora Imaculada Conceição do Boqueirão. O tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 8h, na faixa à direita, das seguintes vias:

Rua Direita de Santo Antônio (saída da Igreja Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão); Largo de Santo Antônio Além do Carmo; Travessa dos Perdões; Rua dos Perdões; Rua dos Adôbes; Praça dos Quinze Mistérios; Rua dos Marchantes; Largo da Cruz do Pascoal; e Rua Direta de Santo Antônio (chegada na Igreja Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão).

Esquema de segurança

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-Ba), mais de 120 profissionais da Segurança Pública realizarão o policiamento ostensivo e preventivo para garantir a tranquilidade dos devotos de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A Polícia Militar realizará o policiamento ostensivo no trajeto do evento, no seu entorno e também nos pontos de transporte coletivo, após o encerramento. Além de dois Postos de Comando de Área, a corporação também empregará cinco Bases Móveis e Postos Elevados de Observação.

O percurso contará com equipamentos inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial da SSP, câmeras de videomonitoramento, dois Postos de Comando de Área, cinco Bases Móveis, Postos Elevados de Observação e um Posto Avançado de Área da Polícia Civil, para registros de ocorrências. O Corpo de Bombeiros Militar, por meio do 1⁰ Batalhão, e o Departamento de Polícia Técnica também terá equipes de prontidão.

Um Posto Avançado de Área da Polícia Civil foi montado no circuito para registros de ocorrências.

Programação religiosa:

Sexta-feira (08)

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia

5h, 6h, 7h, 11h30, 12h30 - missas da solenidade da Imaculada Conceição da Mãe de Deus

8h30 - missa solene presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, seguida da tradicional procissão pelas ruas do Comércio

15h - Missa da Amizade

Observação: fiéis poderão doar roupas, alimentos não perecíveis e brinquedos para ação solidária de Natal.

Paróquia à Nossa Senhora da Conceição em Itapuã (Praça Dorival Caymmi, s/n): Alvorada às 6h, Missas às 7h e às 10h, procissão às 16h30.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Periperi - Praça Lions Club Internacional): Missas às 7h, às 9h e às 11h, procissão às 17h.

Observação: fiéis poderão doar macarrão, flocão/cuscuz, café, açúcar, farinha, arroz, feijão, leite, óleo, toalha/desinfetante e água sanitária para ação solidária.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha, Salvador): Alvorada às 6h, Recitação do Ofício de Nossa Senhora e procissão pelas principais ruas do bairro às 7h, Missa às 8h.

Observação: fiéis poderão doar desinfetante e detergente para ações solidárias.

Paróquia no bairro Tororó (Rua da Capelinha): Alvorada e recitação do Ofício da Imaculada Santa Mãe de Deus às 6h, Missa às 8h, Oração do ngelus às 12h, procissão às 16h.