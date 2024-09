JUSTIÇA

Congresso em Salvador aborda desafios do judiciário

O evento contou com a participação do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 22:29

Congresso Crédito: Divulgação

O Congresso "Desafios do Poder Judiciário na Contemporaneidade" ocorreu em Salvador nos dias 12 e 13 de setembro. O evento, que contou com mais de 900 inscritos, foi realizado no auditório do Fórum Teixeira de Freitas, localizado na sede da Justiça Federal, no Centro Administrativo da Bahia. A ocasião, promovida pela Associação dos Juízes Federais da Bahia (AJUFBA), reuniu autoridades, desembargadores, juízes, advogados e estudantes.

No evento, foram abordados os desafios do Judiciário em áreas como Direito Privado, Direito Processual, Direito Penal, Direito Constitucional e Direito Administrativo. O congresso contou com a participação do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que realizou uma palestra sobre os desafios da Justiça na contemporaneidade. Em sua apresentação, o Ministro ofereceu insights sobre a modernização e a eficiência do sistema judiciário.