IPS BRASIL 2024

Conheça as cinco cidades baianas com as melhores condições de vida, segundo estudo inédito

Pesquisa analisou aspectos sociais e ambientais de todos os municípios brasileiros

Maysa Polcri

Publicado em 12 de julho de 2024 às 05:30

Vitória da Conquista recebeu a melhor nota entre as cidades da Bahia Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

Lançado neste mês, o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2024 deu notas para todos os municípios brasileiros a partir da análise de indicadores sociais e ambientais. A ferramenta, criada nos Estados Unidos, já foi aplicada em diversos países desde que foi criada, em 2013. A Bahia ficou entre os 10 estados com as piores notas, com a média de 57,85. Mesmo assim, cidades baianas apresentaram bons desempenhos. É o caso de Vitória da Conquista, na região sudoeste, que teve a maior média do estado.



Entre os parâmetros analisados para a elaboração do IPS estão: moradia, educação, segurança e saúde. O objetivo da pesquisa é medir os resultados dos investimentos sociais feitos nos municípios. Foram 53 componentes utilizados e nenhum deles relacionado a renda, como explica Beto Veríssimo, coordenador do IPS Brasil 2024.

“A economia é um fator muito importante, mas a metodologia do IPS global exclui, de propósito, os indicadores econômicos para, depois, fazer análises de comparações. Quando analisamos cidades com os mesmos PIBs [produto interno bruto] vemos que eles não são suficientes para explicar a qualidade de vida das pessoas”, diz. É o caso Caxambu (MG) e Colniza (MT), que têm o mesmo PIB. Mas o primeiro está na lista das 20 melhores notas e, o segundo, na lista dos 20 piores.

Na Bahia, os piores desempenhos foram em acesso à educação superior (33,99), direitos individuais (35,67) e segurança pessoal (42,2). A nota máxima para cada um deles é 100. Os três indicadores puxaram a média da Bahia para baixo, que ficou em 57,85 - inferior à nota geral do Brasil (61,83). O estado ocupa a 19º posição no ranking de estados.

Confira abaixo a lista das cidades com os melhores índices de desenvolvimento social da Bahia