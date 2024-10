EDUCAÇÃO

Conheça seus concorrentes: saiba qual o perfil dos baianos que vão fazer o Enem

Provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro

Maysa Polcri

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 05:30

Enem Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Se os candidatos baianos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tivessem um único perfil, ele seria assim: uma estudante do 3º ano do Ensino Médio, que se autodeclara parda e tem até 16 anos. Ela ainda preencheria os critérios para conseguir a taxa de isenção da prova. Ou seja, seria matriculada na rede pública de ensino ou bolsista de alguma escola privada. Isso é o que indica o Painel Enem 2024, que apresenta dados sobre os inscritos no exame deste ano.

A prova, que será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro, funciona como porta de entrada para o ensino superior de todo o país. Só na Bahia, quatro universidades federais, quatro estaduais, além de dois institutos federais aprovam candidatos a partir do desempenho no Enem (veja a lista completa abaixo).

A mais buscada por estudantes é a Universidade Federal da Bahia (Ufba), que tem campi em Salvador, Camaçari e Vitória da Conquista. Conseguir uma vaga em Medicina na Ufba é o objetivo de Gláucia Pitta, de 17 anos, que fará a prova pela segunda vez neste ano. "Não se trata apenas de um diploma ou um título, é algo muito mais íntimo e pessoal. Desde mais nova sempre sonhei em ajudar as pessoas", conta.

Assim como Gláucia, outros 135.503 candidatos baianos estão cursando o 3º ano do Ensino Médio em 2024. Eles representam 36% do total de inscritos no Enem. Isso significa que, caso ingressem no Ensino Superior no ano que vem, trocarão as salas de aula dos colégios pelas das universidades. A pressão é grande e, além dos estudos, controlar a ansiedade é um desafio.

"Será a segunda vez que farei a prova, então já tenho uma ideia do que esperar. Aprendi a controlar a ansiedade na véspera porque isso me prejudicou na primeira vez. Decidi manter a calma, confiar no meu potencial e não me cobrar tanto por um resultado máximo", conta Gláucia Pitta, que mora em Salvador.

Apesar de uma parte significativa dos candidatos serem estudantes do último ano do colégio, a maior parte deles já concluiu o Ensino Médio. São pessoas que resolveram voltar às salas de aula após um período, que desejam migrar de graduação ou que fazem algum tipo de cursinho preparatório. Neste ano, o Enem recebeu as inscrições de 170.279 pessoas que já concluíram o Ensino Médio, o que representa 45% do total.

Mulheres, pardas e mais jovens

As mulheres são maioria entre os inscritos e correspondem a 63% dos candidatos. Serão mais de 238 mil baianas que poderão fazer o exame, contra 138 mil homens. Quase metade (49%) dos inscritos se autodeclara parda, seguido de negros (26%), brancos (19%), amarelos (1,5%) e indígenas (0,8%). Outros 1,3% não declararam sua cor. A tendência segue as características da população baiana, que é composta por quase 80% de pretos e pardos.

A faixa etária dos candidatos que vão fazer a prova na Bahia é diversa. Os participantes com idade até 16 anos representam 29% dos inscritos. Esse é o caso de Edna Lavínia Oliveira, que fará o exame pela primeira vez. Ela ainda não concluiu o Ensino Médio e estará na condição de "treineira". Esse é o nome dado para os inscritos que ainda não concluíram os estudos no colégio, mas que vão participar da prova.

"Estou entrando como treineira, ou seja, estou indo mais pela experiência", comenta a estudante. Apesar de não ter finalizado o Ensino Médio, Lavínia já sabe qual graduação deseja cursar no futuro. "Tenho vontade de fazer Cinema, então quero entrar em Comunicação e me especializar nessa área", diz. Os treineiros representam parte significativa dos inscritos neste ano na prova. Só na Bahia, são 67.448, que representam 18% dos candidatos.

Mais candidatos isentos de taxa

Cresceu o número de candidatos isentos da taxa de inscrição do Enem neste ano. Foram 275.099 inscritos que não pagaram o valor de R$ 85, contra 265.792, em 2023 - um crescimento de 3,5%. O total de candidatos isentos é mais do que o dobro dos pagantes, que foram 101.253 nesta edição do Exame.

Têm direito a fazer o exame de graça estudantes concluintes do Ensino Médio em escola pública em 2024, pessoas com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, além de participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

Faixa etária dos candidatos pagantes e não pagantes no Enem 2024 Crédito: Reprodução

Instituições de ensino superior que aceitam o Enem na Bahia