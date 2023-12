Contenção é instalada na colônia de gatos de Piatã para a realização do Réveillon Gospel

Uma barreira de contenção foi instalada na colônia de gatos de Piatã, que abriga cerca de 300 animais, para proteger os felinos durante a realização do Réveillon Gospel neste domingo (31) no local. A barreira instalada é uma medida temporária da gestão, com o intuito de viabilizar a realização do evento promovido pela Primeira Igreja Batista do Brasil.



A barreira foi instalada neste sábado (30) pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal (Secis), em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal). O equipamento é formado por contenções de metal no perímetro que cerca o espaço dos felinos.