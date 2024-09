FAXINA SUBMARINA

Corais de Maré faz limpeza das águas da Baía de Todos-os-Santos

O Dia Mundial pela Limpeza da Água foi celebrado nesta quarta-feira (19), pelo projeto Corais de Maré com uma ação de limpeza submarina em Ilha de Maré, localizada na Baía de Todos-os-Santos. A iniciativa envolveu moradores da comunidade e agentes ambientais do projeto que atuam na preservação e restauração de corais nativos da região. Além da retirada dos materiais do fundo do mar, a ação chamou a atenção da população para o descarte correto dos resíduos sólidos.

Realizado pela empresa Carbono 14, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (Ufba) e o Instituto de Pesca Artesanal da Ilha de Maré, com patrocínio da Braskem, o Corais de Maré promoveu a recuperação de corais nativos da Baía de Todos-os-Santos com tecnologia inédita, que utiliza o plástico e outros materiais para potencializar o crescimento da espécie Millepora alcicornis.

A iniciativa usa suportes de plástico para fixar as mudas de corais em sementeiras, que são feitas com esqueletos do Coral-sol, espécie considerada invasora na região. Essas sementeiras são colocadas em berçários no fundo do mar para o desenvolvimento do coral nativo. Em seu terceiro ano, o Corais de Maré já produziu e plantou quase duas mil mudas de corais em uma área de cinco mil metros quadrados no fundo do mar da Ilha de Maré.