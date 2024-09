CONFIRA

Transalvador monta operação especial de trânsito para Maratona Salvador 2024

Modificações começam no sábado (21)

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 12:32

Transalvador monta operação especial de trânsito para Maratona Salvador 2024 Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O trânsito será alterado na orla, entre os bairros da Barra e Placaford, para a realização da Maratona Salvador 2024 no próximo domingo (22). Para garantir a segurança viária de competidores e todos que circularem pela região, haverá bloqueios de vias, desvios de tráfego e instalações de barreiras fixas e móveis em todo o trajeto.

As modificações começam no sábado (21), quando, a partir das 5h, o trânsito será bloqueado na Via Célia Fontenelle, rua que fica atrás do Centro de Convenções Salvador. O local deve permanecer interditado até as 15h do domingo (22).

Já na primeira hora do domingo, da 0h às 13h, haverá proibição de estacionamento nas seguintes vias: Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos (em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a Avenida Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi), Rua da Paciência, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua do Meio (lado direito), Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Avenida Amaralina, Avenida Octávio Mangabeira (Pituba, Jardim de Alah / Armação / Boca do Rio, Piatã), Via Célia Fontenelle, Avenida Manoel Dias da Silva (trecho compreendido entre a Avenida Octávio Mangabeira e a Rua Paraná) e Rua Paraná.

Das 2h às 13h do domingo, o tráfego de veículos será interditado no Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica, Rua Guedes de Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Rua Odilon Santos, Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, trecho compreendido entre o Jardim dos Namorados e a Rua Sargento Renato Santos, em Placaford).

Também das 2h às 13h, o trânsito de veículos será compartilhado com a competição, separados por grades metálicas, nos seguintes trechos:

a) Avenida Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre a Rua Airosa Galvão e a Rua Marquês de Caravelas;

b) Avenida Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre a Rua Carlos Chiacchio e a Rua Artur Neiva;

c) Avenida Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre o Largo do Lamarão e a Rua José Sátiro de Oliveira;

d) Avenida Oceânica, lado direito, sentido Pituba, no trecho compreendido entre a Rua Morro do Escravo Miguel e a Avenida Milton Santos;

e) Avenida Milton Santos,no trecho compreendido entre a Av. Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi, em ambos os sentidos;

f) Avenida Oceânica, na faixa à direita, sentido Barra, no trecho compreendido entre a Curva da Paciência e a Travessa Bartholomeu de Gusmão;

g) Rua da Paciência (faixa dupla à direita, sentido Pituba, no trecho compreendido entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana);

h) Rua Marquês de Monte Santo (faixa dupla à direita, a partir da Praça Brigadeiro Faria Rocha);

i) Avenida Amaralina (faixa dupla à direita);

j) Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, no trecho compreendido entre o Largo das Baianas e a Rua Pernambuco;

k) Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, faixa dupla à direita, no trecho compreendido entre a Praça Nossa Senhora da Luz e a Rua Paraná;

l) Avenida Octávio Mangabeira, sentido Rio Vermelho, faixa à esquerda,trecho compreendido entre a Rua Srg. Renato Santos, em Placaford até a Avenida Manoel Dias da Silva;

m) Avenida Manoel Dias da Silva à Rua Paraná.

Os veículos em geral, que trafegam pelos trechos interditados, terão como opções de tráfego:

a) Sentido Rio Vermelho/Barra: ...Rua Eurycles de Matos, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro, Via Marginal da Av. Oceânica, Rua Professor Sabino Silva...;

b) Sentido Ladeira da Barra / Ondina: ...Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Avenida Centenário...;

c) Provenientes da Avenida Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho: ...Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos, Avenida Anita Garibaldi…

d) Há, ainda, a opção de seguir pela Avenida Luis Viana Filho, a Paralela, evitando a orla.

Ainda das 2h às 13h do domingo, o trânsito será desviado nas seguintes vias:

a) Avenida Oceânica, sentido Barra, a partir da Rua Airosa Galvão para a Rua Marquês de Caravelas;

b) Rua Odilon Santos / Largo da Mariquita, na faixa à esquerda, para a Rua do Meio;

c) Avenida Octávio Mangabeira (Praça Nossa Senhora da Luz) para a Rua Pernambuco.

Os moradores do entorno dos trechos interditados terão acesso, na medida do possível, mediante comprovação de residência.

Barreiras – Para melhorar controlar o fluxo de veículos, serão instaladas barreiras fixas e móveis nos seguintes pontos e horários:

> Instalação de Barreiras Fixas (BF), a partir de 0h do dia 22:

BF 01 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

BF 03 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira – saída;

BF 04 - Largo do Lamarão / Avenida Oceânica– semáforo;

BF 05 - Avenida Oceânica / retorno para o sentido Barra;

BF 06-Avenida Oceânica / retorno para o sentido Rio Vermelho;

BF 07- Avenida Milton Santos – os dois retornos;

BF 08 - Vila Matos.

> Instalação de Barreiras Móveis (BM), a partir das 2h do dia 22:

BM 01 - Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, em frente ao posto de combustíveis-PB (bloqueio do tráfego de veículos até a passagem da prova);

BM 02 - Avenida Paranhos Montenegro / Retorno, sentido Itapuã, Escola Tindolelê (bloqueio do tráfego de veículos até a passagem da prova);

BM 03 - Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Terceira Ponte (bloqueio do tráfego de veículos até a passagem da prova);

BM 04 - Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Pituba, Campomar –Jaguaribe (bloqueio para evitar a contramão);

BM 05 - Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Sesc Piatã (bloqueio do tráfego de veículos até a passagem da prova);

BM 06 - Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, IMEJA (bloqueio do tráfego de veículos);

BM 07 - Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Centro de Convenções Salvador (bloqueio do tráfego de veículos);

BM 08 - Avenida Octávio Mangabeira / Retorno, sentido Itapuã, Jardim de Alah (bloqueio do tráfego de veículos);

BM 09 - Rua Fernando Menezes de Góes / Retorno para a Avenida Octávio Mangabeira, Boteco do Caranguejo (bloqueio do tráfego de veículos no acesso para a orla sentido Itapuã);

BM 10 - Avenida Octávio Mangabeira / Rua Paraná (Compartilhamento com grades, de 01 faixa à esquerda da via, até a Praça Nossa Senhora da Luz);

BM 11 - Avenida Octávio Mangabeira / Rua Pernambuco / Praça Nossa Senhora da Luz (desvio do tráfego de veículos para a Avenida Antônio Carlos Magalhães);

BM 12 - Avenida Amaralina / Rua do Balneário (monitoramento do tráfego de veículos até a passagem da prova);

BM 13 - Avenida Amaralina / entrada da Praça João Amaral – Rua Conde da Castanheira (monitoramento do tráfego de veículos até a passagem da prova);

BM 14 - Rua Marquês de Monte Santo / Rua da Fonte do Boi (bloqueio / monitoramento);

BM 15 - Rua Marquês de Monte Santo / Rua Barro Vermelho (bloqueio / monitoramento);

BM 16 - Largo da Mariquita / Rua Monte Conselho (bloqueio / monitoramento);

BM 17 - Rua Conselheiro Pedro Luís/ Rua Odilon Santos / Rua do Meio (desvio do tráfego de veículos para a Rua do Meio);

BM 18 - Travessa Prudente de Moraes (desvio do tráfego de veículos para a Avenida Anita Garibaldi);