MEDICINA

Oncologista baiana Clarissa Mathias toma posse na Academia de Medicina da Bahia

Clarissa é uma referência mundial no combate ao câncer de pulmão, e atua como líder do Cancer Center HSI Oncoclínicas e pesquisadora do Instituto Oncoclínicas. A posse aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Bahia, e contou com a presença do acadêmico histórico para a universidade, Dr. Antonio Carlos Vieira Lopes.