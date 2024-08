ELEIÇÃO

Médicos elegem Chapa 2 para representar a Bahia no Conselho Federal de Medicina

Maíra Dantas, que é professora de Direito Médico em instituições como a Universidade Católica do Salvador (UcSal), é a atual conselheira federal suplente da Bahia. Já Meira Júnior é o presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego no estado.

Entre as propostas da chapa estão a implementação de um exame de proficiência para obtenção do registro nos conselhos regionais, para médicos formados no Brasil, e a criação de uma comissão de defesa das prerrogativas do médico.