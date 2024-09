32 VAGAS A MAIS

Ufba nega redução de vagas para Medicina de estudantes que migram do BI

Segundo universidade, Processo Seletivo Extraordinário em 2024.2 BI-CPL ofertou mais vagas que o normal neste ano

Da Redação

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 22:10

Após um grupo de 40 estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) entrar com pedido de impugnação do processo seletivo para ingresso no curso de medicina, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) emitiu, nesta sexta-feira (06) um comunicado afirmando que não houve descumprimento dos acordos legais estabelecidos com o Ministério Público Federal (MPF). Ainda conforme a instituição, o número de vagas anual, para medicina, saltou de 41 para 73 vagas.

Na denúncia, os estudantes alegavam que a universidade havia reduzido de 41 para 32 o número de vagas no Curso de Progressão Linear (CPL), que é o processo de migração do BI para cursos de graduação específicos, para a área da Medicina.

De acordo com a Ufba, a partir de sanção coletiva da comunidade interna, a universidade estabeleceu o Processo Seletivo Extraordinário de Estudantes Graduados em Bacharelado Interdisciplinar (BI) para Ingresso nos Cursos de Progressão Linear (CPL), para o segundo semestre letivo de 2024.

Questionada pelo MPF, em janeiro de 2024, sobre a possibilidade de realização do certame, a Ufba informou que a medida já havia sido aprovada pelo Conselho Acadêmico. Assim, além do processo seletivo regular de transição de cursos, a instituição realizaria o Processo Seletivo Extraordinário em 2024.2 BI-CPL, com inscrições abertas de 03 a 05 de setembro.

Para viabilizar o processo extraordinário, o Conselho Acadêmico da Ufba aprovou a redução de vagas de processos seletivos para o público externo nas seguintes categorias:

1. Redução de vagas ofertadas pelo Sisu 2024, para os cursos de Psicologia, Design, Medicina, Comunicação, Produção Cultural e Jornalismo;

2. Redução da oferta de vagas residuais no processo seletivo anual: não foram ofertadas vagas de Transferência Externa e Diplomados.

O Processo Seletivo Extraordinário 2024.2 é composto por cursos que ofertam vagas para o segundo semestre letivo e oferece 472 vagas de transição, para diversos cursos. Em Medicina, são 32 vagas para a Faculdade de Medicina da Bahia, campus de Salvador, número que dobra a oferta anual de vagas, segundo a Ufba.

“O processo de definição do número de vagas foi amplamente debatido com os representantes estudantis dos Centros Acadêmicos dos Bacharelados Interdisciplinares, dos representantes do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC), dos conselheiros do Conselho Acadêmico de Ensino (CAE) e dos representantes das unidades universitárias da UFBA, entre os meses de junho a dezembro de 2023 e divulgado o total de vagas e de cursos que participam deste Edital Extraordinário em março de 2024, em reunião do Conselho”, declara a pró-reitora de Ensino de Graduação, Nancy Vieira.

Ampliação das vagas

Com o processo extra, neste ano, excepcionalmente, a Ufba ofertou 1.756 vagas para o Processo Seletivo BI-CPL em dois momentos:

a) em 2024.1, no processo regular que ofereceu 1.284 vagas;

b) no processo extraordinário que disponibilizou 472 vagas, em todos os cursos que possuem novas turmas no segundo semestre.

No que diz respeito a Medicina, a oferta total de vagas em 2024 no Curso de Progressão Linear saltou de 41 vagas para 73 vagas. No campus de Salvador, no Processo Seletivo Regular, foram disponibilizadas 32 vagas, distribuídas da seguinte forma: 16 vagas no primeiro semestre e 16 vagas no segundo semestre. Com o certame extraordinário, o mesmo número foi disponibilizado para ingresso no semestre letivo: 32 vagas.