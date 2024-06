Corpo com marcas de tiros é encontrado no bairro de Itapuã, em Salvador

Autoria e motivação do crime ainda são investigadas pela polícia

Um corpo com marcas de tiros foi encontrado na manhã deste sábado (8), no bairro de Itapuã, em Salvador. A vítima é do sexo masculino, mas não teve o nome identificado, segundo a Polícia Civil.