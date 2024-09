DESPEDIDA

Corpo do produtor cultural Diogo Cunha será enterrado neste sábado em Salvador

O corpo do produtor cultural Diogo Cunha, de 44 anos, será enterrado neste sábado (28), no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. A cerimônia está marcada para as 15h.

Nesta sexta-feira (27), após a confirmação da morte, amigos usaram as redes sociais para se despedir do produtor cultural. “Descanse em paz meu irmão Diogo. Me perdoe por não ter sido muito melhor com você do que foi comigo a vida inteira. Te amarei para sempre”, escreveu Gegê Magalhães.