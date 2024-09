POLÍCIA INVESTIGA

Corpo é encontrado em Cajazeiras X

Um corpo foi encontrado caído ao solo, sem sinais vitais, no Setor I, no bairro de Cajazeiras X, em Salvador. A ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (2).

Policiais militares do 22º Batalhão (BPM) foram acionados e, ao chegarem no local, confirmaram a informação. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.