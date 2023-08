Corpo é resgatado de rio no extremo-sul da Bahia pelos bombeiros

Um corpo foi resgatado do Rio Alcobaça, na zona rural de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, nesta quinta-feira (31). O corpo foi avistado por um pescador, que chamou o resgate.



Uma equipe do 18º Batalhão dos Bombeiros foi até o local. O pescador informou que avistou o corpo descendo a correnteza do rio. Para a recuperação de forma segura, um dos bombeiros entrou no rio, ancorado por uma corda.



Após o resgate, o corpo foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.