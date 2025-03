PROMOÇÕES

Corre que ainda dá tempo: confira três ofertas para aproveitar o Dia do Consumidor

Que tal um hotel tradicional em Salvador ou um pulinho em um parque aquático no Nordeste?

Tharsila Prates

Publicado em 17 de março de 2025 às 21:26

Beach Park, em Fortaleza Crédito: Divulgação

O Dia do Consumidor foi comemorado no sábado (15), mas diversos setores prorrogaram suas ofertas. Que tal um final de semana em um hotel tradicional de Salvador? Ou um pulinho em um parque aquático no Nordeste? Ou ainda um aparelhinho eletrônico na promoção? Confira cinco dicas a seguir.>

Num Wish Hotel da Bahia renovado, onde artistas e famosos se hospedam há décadas, os interessados podem ter até 35% de desconto nas diárias até esta segunda-feira (17). As reservas nesse hotel cinco estrelas, no Centro de Salvador, podem ser feitas pelo telefone 0800 600 8088 ou pelo e-mail [email protected].>

O Dia do Consumidor no Home Center Ferreira Costa também foi prorrogada. A empresa oferece uma série de promoções e ofertas especiais, tanto nas lojas físicas, como no site e no aplicativo. Os consumidores podem encontrar descontos de até 60% em produtos selecionados, com a possibilidade de pagar em até 10 vezes sem juros e ainda contar com frete grátis em alguns itens. A expectativa da Ferreira Costa é de um aumento de 30% no número de acessos ao aplicativo, comparado ao ano anterior, com um volume histórico de vendas.>