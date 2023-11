CORREIO recebe estudantes para gravação de aulas transmitidas na TV

As aulas exibidas na TV aberta, a partir da pandemia de covid-19, para compensar o conteúdo perdido pelos estudantes da rede municipal durante o isolamento, seguem complementando o aprendizado das crianças e, em 2024, estarão de cara nova. Além do formato de estúdio, com professores transmitindo o conteúdo sozinhos na tela, as aulas ganharão novos cenários e participantes.



O conteúdo do próximo ano incluirá aulas gravadas em praças públicas, indústrias, cozinhas e redação de jornal, com a participação extra de estudantes. Nesta segunda-feira (20), foi a vez da redação do CORREIO receber os alunos da Escola Municipal Hercília Moreira, localizada no bairro do Rio vermelho, para uma das aulas em campo que serão exibidas nos canais de TV 4.2, 4.3 e 7.2, além do YouTube da Secretaria Municipal de Educação (Smed).