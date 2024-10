PRATICIDADE

Correios vão entregar CNH em casa na Bahia; entenda

Saiba como solicitar o serviço

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 08:59

Crédito: Arquivo Agência Brasil

Os motoristas da Bahia vão poder receber a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em casa. A ação é uma parceria entre Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) e os Correios.

O serviço tem um custo de R$ 26. É possível receber a 1ª e 2ª via da CNH, a Permissão para Dirigir (PPD) e a renovação da CNH.

Para solicitar o serviço, o motorista pode fazer o pedido ao ser atendido presencialmente no DETRAN-BA ou ao acessar o portal de serviços do DETRAN ou o site do SAC Digital. Com base no CEP informado, o prazo de entrega é calculado e apresentado ao condutor, que pode aceitar e prosseguir com a solicitação.

Após a emissão do documento, o Detran realiza a pré-postagem junto aos Correios, e a unidade de Correios Empresas (CEM) coleta e distribui os documentos no mesmo dia, garantindo agilidade no processo.